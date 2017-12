Heavy Rain - mrholenie v duši

Kvalitnú hru spoznáte pomerne ľahko a nepotrebujete k tomu extrémne rýchly počítač alebo televíziu s rozlíšením rovným vašej výške. Cítite, že vývojári do toho dali svoje srdce, takže prežívate každú situáciu presne tak ako to zamýšľali vývojári. Dokážete

odpustiť chyby, pretože máte k hre vzťah – i k nedokonalej. Nie je to láska, hoci príťažlivosť na prvý pohľad nebude nik tvrdohlavo odmietať. Každý má svojho favorita, každý má svojich obľúbených vývojárov. Heavy Rain je – podobne ako predchodca Fahrenheit a podobne ako prvotina Quantic Dreams Omicron: The Nomad Soul – takým tajným čiernym koňom, ktorému prischne vcelku milá charakteristika: legenda.

Ale o tom už istotne čosi viete. Heavy Rain sme vám už pomerne podrobne predstavili v našom preview, pred pár dňami pridali štipku informácií a dnes sa vďaka reportáži Gametrailers pozrieme na hru trochu bližšie. Nebudeme opakovať dobre známe fakty a vrhneme sa rovno k predstaveným novinkám. Preto len stručná charakterizácia: Heavy Rain je moderná dobrodružná adventúra. Nie, skôr interaktívny film v novej podobe. Alebo virtuálny triler, ktorý ponúka filmový zážitok, len rozdiel oproti klasickému snímku je ten, že ste jeho režisérom, scenáristom a zároveň aj hlavným protagonistom vy? Z každého rožku trošku.

Najväčší dôraz je kladený na bezproblémové, kontextové ovládania. Doposiaľ to bývalo tak, že sme museli s hrdinom prísť na vybrané miesto a stlačiť príslušné tlačidlo. Heavy Rain ponúka úplne iný spôsob ovládania. Ide o triler, v ktorom nájdete more animovaných sekvencií, pričom nedokážete rozoznať, či ide o animovaný film alebo hru. Až keď si uvedomíte, že ste priamo v hre a máte pod palcom jednu zo štyroch hlavných postáv, povšimnete si jednoduchého princípu ovládania. Vo svojej podstate sa síce i manuálne pohybujete postavou, no často „len“ pozeráte na skvelý film. Vo vhodných chvíľach sa priamo na obrazovke objavia symboly tlačidiel alebo šípky či znázornenia krúživých pohybov analógovými páčkami, ktoré symbolizujú rôzne činnosti. Deje sa to prirodzene, bez vášho pričinenia a je len na vás, či vybranú činnosť vykonáte. Pri preskúmavaní opusteného domu môžete prísť o dôležité stopy, pri súboji zas o výhodu úderu alebo obrany. Jednotlivé symboly v prípade nutnosti voľby rotujú okolo vašej postavy, či sa zobrazujú priamo na objektoch, s ktorými môžete následne manipulovať.

video //www.sme.sk/vp/9766/

Interview s D. Cage-om o smrti a emóciách v Heavy Rain

Všetko do seba prirodzene zapadá a ohromujúco pôsobí informácia o tom, že ak hlavný hrdina zomrie, vo svojej podstate sa nič nedeje, nečaká vás žiadna Game Over obrazovka! Príbeh bude plynúť ďalej a odkloní sa na inú vetvu rozprávania. Práve obrovské množstvo záverov z rôznych situácií a príbehových chodníčkov, po ktorých sa môžete vybrať, ktoré ovplyvnia vás alebo vy svojim počínaním svoje okolie, robia z Heavy Rain (ne)skutočne plnohodnotný interaktívny triler. V minulosti, v dobách rozmachu FMV hier bola trasa hrdinu tvrdo (a často stupídne) nalinkovaná a až Heavy Rain ponúka more možností čo spraviť, vykonať a ako zareagovať. Alebo nespraviť, nevykonať a nezareagovať. Postihne vás smrť? No a, o jednu postavu menej a máte dôvod to skúsiť rozohrať znovu, vybrať si iný postup, hra však pokračuje stále ďalej. Výborne to vystihol David Cage (pozrite si video), ktorý prehlásil, že nechcú hráča trestať za to, že zvolil nesprávny postup – jednoducho to dopadlo tak ako dopadlo a hra musí pokračovať ďalej, rozprávanie skončiť nemôže len preto, že sa vám nepodarilo čosi vykonať tak ako zamýšľali vývojári. Skvelý prístup!

K dokonalej atmosfére bude prispievať i „tok myšlienok“ hlavných hrdinov. Kedykoľvek totiž môžete požiadať postavu, aby vám povedala, čo si práve myslí, nad čím premýšľa a aký by navrhovala postup. Sami to predsa vykonávame dennodenne pri každej činnosti, keď vo vlastnej hlave premýšľame nad riešením problému alebo situáciu, hoci môže ísť o banalitu. Keďže v Quantic Dreams chcú hráča pohltiť dokonalým rozprávaním, bude odpoveď jedného z hrdinov hry záležať na momentálnom rozpoložení, ktoré ovplyvňujú emócie. Ak postava násilím vnikla do cudzieho domu, bude spočiatku zvedavá, no so zvukom prichádzajúceho auta domáceho narastá nielen v hlave postavy, ale i jej návrhoch riešení problémov panika a strach. Možno si dokážeme len z časti predstaviť ako to bude v skutočnosti vyzerať, no ak hra splní čo i len zlomok nádejí, ktoré do tohto emóciami natlakovaného systému vkladáme my, bude to explózia, ktorá zmení pohľad na hry ako také.

video //www.sme.sk/vp/9767/

David Cage predstavuje novú postavu, agenta FBI Normana Jaydena

Pomaly sa presunieme k hrateľným postavám. Ako sme už spomínali, celkovo nás čaká štvorica hrdinov, do ktorých kože sa budeme musieť vžiť. Novinárka Madison Paige nám už bola predstavená a poznáte ju ako z videa, tak aj z nášho preview. Prvým predstaveným zástupcom mužského pohlavia je agent FBI Norman Jayden, ktorý sa špecializuje na forenzné vyšetrovanie a profilovania masových vrahov. Práve po jednom takom (origami killer) pátra nielen Norman, ale aj Madison. Jeho hlavným rozdielom a výhodou oproti pomerne obyčajnej Madison je ARI – Adden Reality Interface. Nasadíte si špeciálne okuliare s rukavicami a môžete získavať z miesta činu priamo stopy vedúc k nepríjemnému odhaleniu. Či už je to krv, odtlačky prstov, topánok, značky po pneumatikách – všetko viete okamžite analyzovať a získavať dôkazový materiál. Ďalšie dve postavy (Scott Shelby a Ethan Mars) budú predstavené neskôr.

Heavy Rain nebude žiadnou arkádou pre malé deti, kde postačí stlačiť to, čo na vás vyskočí na obrazovke. Pôjde o emócie, o pracovanie s nimi, o príbeh, ale o tom sme si už svoje povedali. Heavy Rain bude hrou pre dospelých a vývojári ani chvíľu nerozmýšľali nad tým, či nevytvoria niektoré herné situácie menej drsné. Heavy Rain je triler pre dospelých a práve preto bude obsahovať vulgarizmy (viď. rozhovor na šrotovisku), neprídeme o krvavé zábery, násilie, psychický teror a ku všetkému sa pridá i sex. I vo Fahrenheite sme si mohli pozrieť virtuálnu lásku v posteli, Heavy Rain vonkoncom neobíde korenistú tému. Nepôjde však o zámerné upútanie nahými telami či príťažlivými ženskými krivkami. Príklad: Madison je na stope origami killera a dôležitú indíciu má získať od jedného zo zákazníkov v tanečnom klube.

video //www.sme.sk/vp/9768/

Zábery z tanečného klubu Blue Lagoon a tanec Madison

Musí ho najprv upútať a keďže je Madison dievča k svetu, je jeden zo spôsobov vyvolania záujmu tanec. Najprv na parkete, neskôr na pódiu, pri tyči a ktovie, či budete vy schopní zájsť kvôli stope až tak ďaleko, aby ste sa vyzliekali pred chlípnikom u neho doma a predvádzali mu súkromný striptíz. Kto vie, ako to dopadne, či sa neprejavia u tohto indivídua násilné sklony. Všetko sa samozrejme deje v reálnom čase, sami môžete regulovať, kam až Madison zájde. Znie to skvele a sme veľmi radi, že tu máme ďalšiu hru, ktorá sa nebojí popísať ako dospelá a dokazuje to i uveriteľným dejom.

Na úplný záver sme si nechali to najlepšie. Áno, reč je o ukážkach, záberoch získaných priamo z hrania hry. Zostrihy viacerých situácií je síce fajn, no vychutnajte si radšej priamo hranie za Normana. Uvidíte v priamom prenose nielen filmovú atmosféru, ale i jednoduché ovládanie. Prvé video má niečo cez štyri minúty, no i napriek pomerne krátkej hernej dobe sa v ňom toho udeje dosť. Norman navštívi šrotovisko, aby vypočul jeho majiteľa, šéfa gangu Mad Jacka a prípadne našiel nejaké stopy, ktoré by viedli k automobilu origami killera. Uvidíte priamo v praxi i spomínanú technológiu ARI. Všetko sa tak trochu zvrtne a...

video //www.sme.sk/vp/9770/

... a ukážka pokračuje súbojom. Viac prezrádzať nebudeme. Agent Norman Jayden to jednoduché mať nebude.

video //www.sme.sk/vp/9771/

Vývojári z Quantic Dreams sa prezentovali akčnou adventúrou Omikron: The Nomad Soul (PC verzia vyšla v roku 1999, pre Dreamcast v roku 2000), ktorá na rozdiel od iných projektov nedávala hráčovi možnosť ovládať iba jedného hrdinu, ale hneď niekoľko postáv. Príbeh sa odohrával v budúcnosti, vo vymyslenom svete, v ktorom ste mali úplnú slobodu v rozhodovaní. Umožnené vám bolo prevteľovať sa do rôznych postáv, ktoré ste pri hraní stretli (a boli od seba diametrálne odlišné, policajt mohol vyšetrovať, kdežto obyčajný človek všade vstúpiť nemohol), vkročiť ste mohli do ktoréhokoľvek domu, porozprávať sa so všetkými postavami a... a mohli ste žiť život v utopistickej budúcnosti, nesledovať príbeh, zájsť do baru a vypočuť si Davida Bowieho (ktorý v hre skutočne vystupoval ako jedna z postáv). Hra zbierala nesmierne vysoké hodnotenia, na svoju dobu bola zabalená do pôsobivého grafického hávu, ale neprávom sa na ňu zabúda. Druhý projekt Fahrenheit (september 2005 pre PC, PS2 a Xbox) vznikal potichu, keď sa však prevalilo, na čomže sa to pracuje, k hráčom sa dostala demoverzia, okamžite bolo o promo postarané. Znovu sme mali možnosť hrať za niekoľko postáv, objavili sa filmové prvky v akčných pasážach, ktoré ste zdolávali práve stláčaním tlačidiel. Príbeh bol pútavý, vetvený, mnohé veci ste vykonať mohli, ale nemuseli. Na vtedajšiu dobu to pôsobilo (a vlastne aj dnes, mnoho sa toho nezmenilo) osviežujúco. V jednej chvíli hráte totiž za vraha (ktorý netuší, čo sa deje), v druhej zas vyšetrujete spáchanú vraždu, pričom príbeh sa príjemne zamotá a chýbať nebudú ani dospelé scény. V našej recenzii sa dozviete viac a nebyť trochu slabšieho záveru, dostala by hra maximálne hodnotenie. Dnes si môžete Fahrenheit, rovnako ako Omicron, kúpiť za niekoľko stoviek a ak si chcete príbeh skutočne užiť, bolo by hriechom vám tieto hry neodporučiť.