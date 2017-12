Prvá sedmička sa zmení na otravnú

Ak ste doposiaľ svoju inštaláciu systému Windows 7 z pôvodnej verzie Beta neaktualizovali na novšiu RC, už čoskoro vás bude otravovať tým, že systém sa bude chcieť vypínať aj vtedy, keď po tom túžiť nebudete. Ak chcete naďalej pracovať v sedmičke, aktuali

26. máj 2009 o 8:40 Milan Gigel

zujte ju.

Už od prvého júnového dňa bude prvá beta sedmičky pracovať v obmedzenom režime. Znamená to, že po dvoch hodinách behu si vždy vynúti vypnutie systému a jeho opätovný štart. Microsoft využíva tento nástroj na to, aby včas upozornil prvých používateľov na to, že platnosť systému čoskoro vyprší a tak je určite rozumné presedlať na novšiu testovaciu verziu.

Platnosť bety vyprší v prvý augustový deň. Po tomto dátume už vôbec nenaštartuje.