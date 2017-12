NHL 10 - hokej nielen pri mantineloch

Začnime vtipom takmer aktuálnym. Otázka: Čo spraví Marcel Hossa keď so Slovenskom vyhrá Majstrovstvá sveta v hokeji? Odpoveď: Vypne konzolu a ľahne si spať.

25. máj 2009 o 20:30 Branislav Hujo

Nuž nevedno, čo Marcel robieva vo voľných chvíľach, ale už o pár mesiacov si aj on spolu s ďalšími miliónmi hráčov na celom svete, môžu vyskúšať aké to je tešiť sa z cenných kovov v úplne novom NHL 10. EA Sports totiž len pred pár dňami vydali pár prvých informácii o svojom už statočne vychovanom dieťati menom NHL, tentoraz s guľatou desiatkou v názve. Buďme teraz k EA Sports troška zlí a priznajme si, že skutočne dobrý hokej sa na Xboxe 360 objavil až v sezóne 2008, kedy vtrhla na konzoly next-gen NHL 08 a spôsobila doslova malú revolúciu. Zmeny, hlavne čo sa týka ovládania, boli skutočne prevratné, grafika (na tú dobu) úžasná, a tak niet divu, že sa "nula osmička" míňala z pultov rýchlejšie ako teplé rožky.



Ak som označil NHL 08 ako revolúciu, potom jej mladšiu sestru, teda NHL 09, nejde nazvať inak ako evolúciou. Zmeny (i keď ich bolo nemálo) už totiž neboli tak prevratné, bola vidieť snaha EA Sports hlavne "obrúsiť" hrany. Hlavným ťahákom však bol režim "Be a Pro", kde ste si mohli stvoriť svoje malé virtuálne, hokejové alter ego a pustiť sa do honby za Stanley Cupom.

Aká však bude jubilejná NHL 10? Nepredvedú EA Sports konzolovým hráčom to, čo posledné tri roky predvádzali na PC? Tam sa totiž posledné 3 ročníky od seba líšili len krabicou a úvodným menu. Samozrejme pardón, aby som nekrivdil, aktualizovanými súpiskami. Ako sa teda športový "moloch" zachoval?

Nebojme sa, vyzerá to tak, že takéto obavy sú zbytočné, jednak pre to, že má EA Sports na konzolách konkurenciu vo forme 2K Sports a ich série NHL 2K a jednak sami vývojári priznávajú, že týmto smerom cesta nevedie. V NHL 10 teda pripravili pár skutočne zaujímavých noviniek.

Tento rok sa autori rozhodli staviť na agresivitu a dôraz. Znamená to, že by sme na ľade mali vidieť ešte oveľa viac súbojov, bodyčekov a bitiek ako doteraz. Ak sa vám teda minulé diely NHL zdali byť len bezduchým arkádovým zrážaním vedzte, že tento rok bude "mastenica" ešte väčšia. Tým, ktorým sa to nepáči odporúčame NHL 2K. Tí, ktorí sa na to tešia čítajte ďalej.

Ako to bude vyzerať v praxi? Jednoducho! Nemáte radi Ovečkina? Zrazte ho! V minulých ročníkoch by sa nič nestalo, aj keby ste mu dolámali nohy. Teraz to ale bude iné, musíte totiž počítať s odplatou a nie hocijakou. Ovečkin, ale aj iné superhviezdy budú mať, tak ako v skutočnom hokeji, svojich strážcov. Čiže ak "zrámujete" Ovečkina, nastúpi Donald Brashear a natrhne vám... kábel od Xboxu.

Pravda nemusí to dopadnúť až tak čierne (samozrejme nenarážam na Donaldovu farbu pleti). Môžete sa totiž postaviť výzve čelom a pustiť sa do bitky. Tu vás však bude čakať prekvapenie. Žiadny "šibrinkovací" súboj dvoch panáčikov v štýle Mortal Kombat sa nekoná. Všetko si to odtrpíte "first person", teda z očí do očí. Až teraz konečne zažijeme aký je to pocit pozerať z metra do očí rozzúrenému Zdenovi Chárovi.

A toto všetko sa bude dať urobiť aj po odpískaní! Možno sa vám to nezdá ako až taká dôležitá informácia, ale ruku na srdce, kým to v NHL nezatrhli, kto sa po odpískaní nebavil tým, že zrážal svojim hráčom všetko korčuľujúce vo svojej blízkosti?

Pravda, európsky zmýšľajúcich hráčov by takéto vylepšenie série zrejme zo snov netrhalo a tak EA "pribalili" aj ďalšie "vychytávky". Zdal sa vám hokej v podaní EA Sports akýsi zvláštny? Plynulý? Štvalo vás, že vám popri mantineli súper uteká a ak ho netrafíte "bodyčekom" máte smolu? Dočkali ste sa. Konečne aj chlapci z Vancouveru pochopili, že 70% hokejových súbojov sa odohráva v rohoch ihriska a pri mantineli. (Pozn. pre našich reprezentantov: 70% súbojov, nie 70% z vlastnej "hry"!)

Ak vás teda nejaký ten súperov "šikula" dráždi svojimi kľučkami v blízkosti mantinelov, nie je na svete Ľahšej veci ako k nemu prikorčuľovať, "oprieť ho na drevo" a dať mu ochutnať plexisklo. Lenže pozor, nikto nebude čakať kým mu vymasírujete chrbát a puk veľmi ľahko odohrá nohou spoluhráčovi. Geniálne jednoduché, ale atmosfére skutočného hokeja veľmi prospievajúce.

Tak ako každý rok sa autori chvália aj kompletne prepracovanými prihrávkami. Tie sa majú konečne správať podľa fyzikálnych zákonov, a tak by nemala byť núdza o nepresnosti a lapsusy. Môžete to však aj využiť. Bráni vám v prihrávke forčekujúci útočník? Pomôžte si o mantinel a prihrajte spoluhráčovi stojacemu za ním, alebo vystrúhajte geniálnu prihrávku o mantinel hráčovi naskakujúcemu z trestnej lavice.

A takýchto "fintičiek" bude viac. Len na vašej šikovnosti bude závisieť spôsob akým skórujete. Prehodíte si puk pomedzi nohy a zavesíte? Bravo! Alebo radšej naznačíte strelu a potom urobíte geniálny blafák do backhandu? Všetko by malo byť ešte vypilovanejšie ako doteraz. Autori sa chvália, že do hry pribudlo viac ako 200 takýchto malých fínt, ktoré majú napomôcť ešte väčšej autenticite hokeja.

Tvorcovia hry sa netaja tým, že chcú od aktérov hlavne emócie a to nielen od aktérov sediacich pred obrazovkou a zúrivo búšiacich do gamepadu, ale aj od tých virtuálnych. Dôležitými faktormi majú byť stres a únava. Hráči by nemali byť len roboti, neustále dokonale vykonávajúci každú činnosť, ale majú sa správať ako skutoční hráči, čiže kaziť prihrávky, ak už sú na ľade dlho, alebo ak sa na nich v obrannom pásme vyrúti forčekujúci útočník v štýle kamikadze.

Stranou by nemali ostať ani diváci, predsa len je iné ak sa na hokej pozerá obecenstvo reagujúce na jednotlivé akcie a nie len bezfarebne pôsobiaca hmota kváziľudí, navlečených v dresoch domáceho výberu. Diváci by v NHL 10 mali žiť dianím na ľade, a tak sa vám pokojne môže stať, že keď budete čistiť plexisklo za bránkou nejakým súperovým útočníkom, z druhej strany plexiskla vám naň bude bubnovať kričiaci chlapík s pivom v ruke (s tým pivom som to asi prehnal, to by asi EA neprešlo).

Obecenstvo by sa údajne malo správať aj podľa toho aké svieti na ukazovateli skóre, a tak nečakajte, že ak bude domáci tím prehrávať 0:6 v druhej tretine, prasknú vám ušné bubienky. Ak však dokáže znížiť na 6:5, tak si radšej stíšte reproduktory.

Vylepšení by sa mal dočkať aj minuloročný ťahák teda "Be a Pro" mód, ktorý by mal hráča nútiť ešte viac sa ponoriť do hry a vychutnať si pocit hokejistu z NHL. Okrem neho samozrejme ostanú aj všetky viac či menej obľúbené herné módy, čiže exhibícia, sezóna, medzinárodný turnaj atď.

Grafika, ktorá skutočne na poli konzolových hokejov nemá konkurenciu, by sa mala ešte viac priblížiť reálnemu zobrazeniu hokejových zápolení. Na jej detailnosti sa v rámci "motion capturingu" opäť podieľali hokejisti z NHL, a tak nie je dôvod neveriť EA, že krajší hokej na svojej konzole neuvidíte.

Apropo konzoly, ak sa vám moje preview zdalo akosi priveľmi naklonené k týmto next gen mašinkám, nemýlite sa. Majitelia PC totiž tento rok môžu o NHL z dielne EA Sports len snívať. Oficiálne zdôvodnenie EA je, že za to môže nerentabilnosť a softwarové pirátstvo. Či za tým nie je aj to, že tri roky po sebe vyšla rovnaká hra za cenu AAA titulov, o tom už sa v EA nezmieňujú.

Ale aby som nekončil článok až takto čierne, tak 2K Sports oznámili, že tento rok okrem všetkých "mainstreamových" konzolových platforiem vydajú svoje NHL 2K10 aj na PC. My konzolisti si súboj týchto dvoch kohútov vychutnáme na tom najlepšom smetisku, u nás doma.