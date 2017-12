Obedná pauza: pomsta

Zloduchovia vyvraždili dedinu, no ako to býva, na niekoho predsa len zabudli. Ten sa po rokoch vracia, aby to nepriateľom vytmavil. A že ich v Medieval Rampage je požehnane...

26. máj 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 1 0 Zloduchovia vyvraždili dedinu. Ale ako to už býva, na niekoho predsa len zabudli. A ten sa po rokoch vracia, aby to nepriateľom vytmavil. A že ich teda v Medieval Rampage je požehnane... Na vás budú útočiť naozaj rôznymi spôsobmi, vy si s nimi účty budete vybavovať pomocou luku. Medzi 25 vlnami, ktoré na vás čakajú, si našťastie môžete luk, šípy ale aj vaše schopnosti postupne vylepšovať. Ovládanie:

W, A, S, D - pohyb;

myš - mierenie, strieľanie;

1 až 5 - zmena zbrane;

P alebo medzerník - pauza; Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.