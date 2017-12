Steven Spielberg predpovedá zánik herných konzol

25. máj 2009 o 19:00 Ján Kordoš

Známy režisér sa považuje za náruživého PC hráča a najradšej by chcel vidieť 3D hru so skutočným zážitkom z troch rozmerov. Tak ako sa podľa neho presadili tri rozmery vo filmovom priemysle v 50.rokoch, pomaly dospieva aj herný priemysel a presunie sa do virtuálnej reality. Už nebude záležať na tom, akú konzolu máme doma či akú uhlopriečku má TV. Jednoducho si nasadíme VR okuliare a budeme si užívať virtuálne svety a trojrozmernosť „naživo“.

Je tomu takmer 15 rokov, čo sa začali vo veľkom vydávať rôzne 3D VR systémy, čomu dopomohol aj film Trávnikár či Sieť, avšak problémy s bolesťami hlavy hráčov, zúfalej kvality zobrazenia a neľudským ergonomickým tvarom tento smer ako ďalším v hernom priemysle okamžite upadol do zabudnutia. Možno bude mať Spielberg pravdu, ale nejakú dobu to ešte potrvá.

Len tak na okraj malé odporúčanie: prečítajte si Sníh od N.Stephensona pre predstavu o VR budúcnosti.

