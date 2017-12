Zomrel laureát Nobelovej ceny Robert Furchgott, ktorý sa pričinil o vznik viagry

Nobelovu cenu udelili americkému biochemikovi v roku 1998 spoločne s jeho krajanmi Louisom J. Ignarrom a Feridom Muradom za objasnenie úlohy oxidu dusnatého ako látky ovplyvňujúcej nervový systém hladkého svalstva rozširujúcej cievy.

24. máj 2009 o 18:19 TASR

NEW YORK, SEATTLE. Americký laureát Nobelovej ceny za medicínu, farmakológ Robert F. Furchgott zomrel v utorok 19. mája v Seattle vo veku nedožitých 93 rokov. Informáciu prinieslo dnešné vydanie denníka The New York Times s odvolaním sa na dcéru slávneho vedca.

Furchgott prispel svojím výskumom k uvedeniu prípravku na zvýšenie potencie Viagra na trh.

Práve tento objav potom viedol k vyvinutiu modrých tabletiek známych dnes pod komerčným označením Viagra.

Niekdajší prezident American Heart Association (AHA), rodák z katalánskej Barcelony, kardiológ Valentin Fuster označil ich objav za jeden z najdôležitejších v histórii kardiovaskulárnej medicíny. Oxid dusnatý sa podľa vedeckého periodika Science stal v roku 1992 molekulou roka.