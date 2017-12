Tipy na víkendové surfovanie

Pátranie po menách, vyhľadávanie legálnej hudby a lúštenie krížoviek. Naučíme vás čarovať so svetlom, vyriešime každodenné problémy, nahliadneme za oponu tabakových reklám a vrátime sa do doby, keď mobily ešte len začínali. Také sú tipy na surfovanie pre

23. máj 2009 o 7:00 Milan Gigel

tento víkend.

Krížovkársky slovník

Krížovky sú v novinách na to, aby cibrili mozog, niekedy sa však môže stať, že neviete ako ďalej. Aj v takýchto prípadoch dokáže internet pomôcť. Ak budete v úzkych, navštívte projekt http://www.krizovkarskyslovnik.sk a vyhľadajte, čo vám chýba. A ak by ste náhodou vedeli viac, ako v ňom je, neváhajte podeliť sa o svoje vedomosti.

Legálna hudba zadarmo

Skúšali ste niekedy sondovať, ako sa dá na internete legálne prepracovať k hudbe bez toho, aby ste museli zaplatiť? Štyridsať najpopulárnejších zdrojov nájdete v článku na adrese http://www.friedbeef.com/40-ways-to-download-free-music-legally-an-ultimate-guide/. Možno vám chvíľu potrvá kým nájdete na čo máte chuť, isté však je, že váš prehrávač prázdny nezostane.

Ako na to?

Možno si neviete rady s kosením trávnika, možno vás hnevá pokazený splachovač. Na serveri http://www.wonderhowto.com/ nájdete množstvo krátkych videí, ktoré vám pomôžu s riešením problémov. Nuž, nie zbytočne sa hovorí – lepšie je raz vidieť, ako stokrát čítať.

Čarovanie so svetlom

Grafické softvéry dokážu s trochou fantázie a skúseností viac, ako iba upravovať fotografie. Ak patríte medzi tvorivcov, ktorí sa nezastavia pred žiadnou bariérou, možno vás budú inšpirovať tri desiatky postupov na stránke http://www.photoshoplady.com/30-best-photoshop-abstract-effect-tutorials/. Aj jednoduché funkcie sa dajú použiť na to, aby ste dosiahli očarujúci výsledok.

História tabakovej reklamy

Niektorí proti nej ostro vystupujú, iní ju vnímajú ako kreatívne umenie. Ako vyzerali reklamy na tabak a cigarety v minulosti? Tie najlepšie kúsky nájdete na adrese http://wellmedicated.com/lists/40-gorgeous-vintage-tobacco-advertisements/.

Mobily včera a dnes

Pamätáte si ešte na svoj prvý mobil? Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, mobily prešli od roku 1983 zásadnými zmenami. Aby ste si zaspomínali na staré dobré časy s dvojriadkovým čiernobielym displejom, navštívte stránku http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/the-evolution-of-cell-phone-design-between-1983-2009/. Na časovej osi nájdete všetky kľúčové modely od roku 1983 až dodnes.

Čo prezradia mená?

Niektoré naznačia odkiaľ ste, iné vás dokážu zaradiť aj do vekovej kategórie. Mená dokážu niekedy prezradiť viac, ako by ste si mohli myslieť. Server http://www.mapyourname.com/ vám bude nápomocný obzvlášť vtedy, ak pracujete s kontaktmi z celého sveta. A ako je to u nás doma? Koľko že to na Slovensku žije Bielikovcov a v ktorých mestách? Odpoveď nájdete na stránke http://slovnik.juls.savba.sk/. Stačí iba vložiť priezvisko.