Nokia E75 – manažérska hitovka pre náročných

Manažérsky mobil sa nemusí skrývať za nudnú konzervatívnu uniformitu. Najmite si citlivých dizajnérov so zmyslom pre detaily, zakomponujte do výbavy multimédiá, pridajte dômyselne prepracovaný prístup k internetu a máte smartfón, ktorý sa stane hitom. Je

22. máj 2009 o 21:45 Milan Gigel

Nokia E75 Plusy Výsuvná QWERTZ klávesnica

Precízne vyhotovenie

3,5 mm audio jack

WiFi, VOIP, Push e-mail

Slušná výdrž batérie

Rýchla odozva Mínusy Vyššia hmotnosť

Iba jeden preraďovač pre znaky

to naozaj pravda? Testovali sme, aby sme vám prezradili viac.

Keď sme po prvý krát dostali do rúk novú „é-sedemdesiatpäťku“, povedali sme si, že strávime viac času v teréne a sedenie v kancelárii pôjde stranou. Už prvé minúty s prstami na výsuvnej klávesnici naznačovali, že to nebude až taký problém. Stačí vložiť e-mailové adresy s ich heslami a správy sa začnú do mobilu hrnúť PUSH technológiou bez toho, aby bolo treba pátrať po názvoch serverov a komunikačných protokoloch.

Po doinštalovaní komunikačných klientov a softvéru pre vzdialený prístup k stolovému počítaču všetky bariéry padli.

Vyhotovenie, ktoré sa počíta



Aj napriek tomu, že E75 má výsuvnú QWERTZ klávesnicu, svojim formátom neprekračuje rozmery jednoduchších mobilov. Práve naopak. Dizajnéri si dali záležať na tom, aby ste mali pocit, že v rukách nedržíte obrovský, nemotorný komunikátor, ale telefón, ako každý iný. To sa im podarilo.

Zaoblené hrany, naleštené kovové obruby a svetlé farebné tóny vo vás potlačia akékoľvek pochybnosti. Dá sa dokonca povedať, že aj pri použití štandardných materiálov sa podarilo vytvoriť istý punc kvality, prestíže a prepracovanosti detailov. Dobré technické riešenie a správne naladený dizajn sú polovicou úspechu.

Boj s hmotnosťou však vývojári nevyhrali. 139 gramov rozhodne nie je málo a myslíme si, že by sa to dalo zvládnuť aj lepšie. Je to však daň za veľký akumulátor, displej a kovové dielce, ktoré plnia úlohu bezpečnostných výstuh. Snáď sa v budúcnosti nájdu materiály, ktoré budú náplasťou na túto boľačku. Dnes by to bolo pridrahé a výrobca tuší, že zákazník by to nezaplatil.

Displej, ktorý vyzerá lepšie, aký je



Keď sa zahľadíte na displej a 2,4 palcovou uhlopriečkou a sviežimi, pastelovými farbami, nebudete chcieť veriť tomu, že má rozlíšenie iba QVGA. Odladená grafika používateľského rozhrania, kvalitné rezy písma a podpora až 16 miliónov zobrazených farieb robia svoje a vytvárajú ilúziu vyššieho rozlíšenia. Intenzita podsvietenia sa prispôsobuje okoliu a tak displej neminie viac energie, ako je nevyhnutné. Na priamom slnku sa vytráca farebnosť a kontrast, texty sú však čitateľné bez obmedzení. Iba pri fotografovaní nemusíte vedieť, ako bude snímka vo finále pri normálnom svetle vyzerať.

Ak ste očakávali, že Nokia aj v prípade é-sedemdesiatpäťky siahne po niektorom z nových OLED displejov, počítajte iba s dobre riešenou TFT klasikou. Tá však podľa nášho hodnotenia bohato stačí.

Namiesto jednej klávesnice, dve



Ak máme hovoriť o mobile do „každého počasia“, určite netreba zabúdať na to, že ergonómia je na veľmi dobrej úrovni. Dobre odladená numerická klávesnica s päťsmerovým ovládačom a tlačidlami pre rýchly prístup k preddefinovaným funkciám sú na nezaplatenie.

Je navrhnutá tak, akoby výrobca počítal s tým, že celý svet sa bude točiť práve okolo nej. Rozhodne jej nič nechýba. Nízky zdvih, jemná odozva a zvýšená citlivosť v strede gombíkov sú na rovnakej úrovni, ako pri ostatných mobiloch tohto výrobcu. Dobrá práca sa chváli sama.

Akonáhle však príde na písanie dlhších textov či správ, výsuvná QWERTZ klávesnica preberá štafetu. Nízke obdĺžnikové tlačidlá s matným povrchom nepôsobia na prvý pohľad príliš komfortne, prax je však úplne iná. Klávesnicu sme si obľúbili práve vďaka tomu, že ani hrubé prsty nie sú prekážkou pri jej ovládaní. Výrobca pri lokalizácii nezabudol na diakritiku, predsa je tu len jeden prešľap. Namiesto shiftu sa k alternatívnym znakom pristupuje cez tlačidlo so symbolom modrej šípky. To je však iba na ľavej strane, takže napíšať „š“ alebo „č“ je podstatne zložitejšie, ako napríklad „é“. Čo však stojí za pozornosť je, že svoje návyky zo stolového počítača môžete rozvíjať ďalej. Výber textu so zatlačeným shiftom, či kopírovanie textu kombináciami Ctrl+C, Ctrl+V sú samozrejmosťou.

Pri intenzívnom používaní sme predsa len narazili na drobnosť, ktorá by v prípade E75 potešila. Optický snímač doplňujúci päťsmerový ovládač tu predsa len chýba. Pri rolovaní dlhými webmi, RSS čítačku a e-mailami je toho klikania predsa len primnoho. Naopak, veľmi nás potešila možnosť predprogramovania akcie pri vysunutí klávesnice. Kým pri hovore zapne hlasitý odposluch, mimo neho naštartuje poštového klienta, či internetový prehliadač. A to je samozrejme plus.

S akcelerometrom poskromne



Podobne ako pri multimediálnych modeloch, ani tu nechýba akcelerometer. Pri automatickom natáčaní zobrazovania sa nám príliš neosvedčil, umlčanie mobilu jeho položením displejom dolu či umravnenie poklepaním je fajn. Len škoda, že to vývojári vo firmvéri nedotiahli ďalej a nevyužili jeho potenciál naplno. Je predsa veľa možností, ako ho zužitkovať.

Symbian, ako ho poznáte



Nokia E75 je postavená na praxou ostrieľanom Symbiane vo verzii 9.3 FP2 so všetkým čo k nemu v manažérskej línii smartfónov prináleží. Rýchla odozva a okamžitá reakcia na podnety nás oslovila, rovnako ako prihliadnutie na to, že pracujúci človek má aj svoje súkromie.

Je to, ako by sa v jednom mobile skrývali dva. Ak máte dostatok času na to, aby ste sa vyhrali s používateľskými skupinami, dokážete nadefinovať dvojicu odlišných profilov. Jeden vyhradený pre prácu, druhý pre súkromie. Znamená to, že jednoduchým prepnutím sa vytratia upozornenia na firemnú poštu, prestanú vás otravovať zákazníci a zelenú dáte iba svojim priateľom a VIP kontaktom. Aj používateľské rozhranie môže vyzerať inak. Kým cez pracovný čas vás na displeji naháňa kalendár a zoznam úloh, po tom čo nájdete fajrontový kľúč odchádza všetko mimo vás. Akoby si vaša sekretárka zobrala voľno. A tak to podľa nás má byť.

E-maily, ako instantná polievka



Ak ste viazaní na internet iba kvôli komunikácii a prístupu k aktuálnym informáciám, zaobídete sa aj bez notebooku. Mali sme možnosť presvedčiť sa o tom sami. Mobil si rozumie s 3G sieťami a pracuje na všetkých frekvenčných pásmach, takže ani pri cestovaní po svete nenarazíte na problémy. Nechýba ani podpora pre pripojenie k WiFi hotspotom. Neraz je lacnejšie zavolať si z cudziny cez VOIP s WiFi pripojením ako čerpať minúty drahého roamingu.

Vďaka novému Nokia Messagingu je práca s e-mailami extrémne jednoduchá. Taká jednoduchá, ako príprava instantnej polievky. Do dialógového okna vložíte vaše e-mailové adresy s prístupovými heslami a všetko ostatné zistí mobil sám. Nájde názvy poštových serverov, odhalí ktoré protokoly treba používať a nezastaví sa ani pred domácimi servermi. A aby sme neboli iba pri jednoduchej konsolidácii, treba povedať, že v spolupráci s operátormi podporuje klient technológiu PUSH. Namiesto toho, aby v pravidelných intervaloch kontroloval poštu (áno, dokáže to aj v tomto režime), ohlási každú novú správu práve vtedy, keď dorazí na server. Zatiaľ je všetko zadarmo, a PUSH si môžete užívať bez ohľadu na to, koľko správ sa k vám valí. Nie je však vylúčené, že to operátorov časom omrzí a vymyslia si mesačný poplatok aj za tento benefit.

Internetový prehliadač nás nesklamal a poradil si s webovými stránkami bez problémov. Všetko išlo tak hladko, ako s elektronickou poštou. Neváhali sme, a neprehliadli sme ani podporu privátnych sietí. Nastavenie tunelu síce nemusí byť pre začiatočníka najjednoduchšie, s trochou šikovnosti nám však už po krátkej chvíli bežal VNC klient, ktorým sme pristupovali na diaľku do počítača v kancelárii. Sú to zadné vrátka pre každú situáciu.

Musíme povedať, že s doinštalovanými IM klientmi – ktorí sa majú mimochodom stať súčasťou Nokia Messagigngu – a niekoľkými aplikáciami na všedný deň sme sa zaobišli v teréne aj bez notebooku. Ak si človek uvedomí, že vďaka predinštalovanému balíčku QuickOffice si mobil poradí aj s kancelárskymi dokumentmi – a to nielen pri prezeraní, ale aj pri tvorbe a úprave – svoju prácu dokážete s odretými ušami zastať kdekoľvek. Možno sa pýtate na PDF dokumenty, či ZIP archívy. Aj s nimi si bez doplnkových softvérov rozumie. Nikto ani nemusí tušiť, že nie ste tam, kde máte byť. Nuž a ak sme pri internete, netreba zabudnúť ani na všetky tie OVI služby, pre jednoduché zdieľanie a podporu VOIP telefonovania cez internet.

Až príliš precízna sekretárka



So softvérovou podporou na desktope a zmyslom pre precíznosť dokáže so štandardným balíkom aplikácií obslúžiť Symbian všetky vaše denné aktivity. Detailná mapa kontaktov, denné plány, úlohy, pripomienky, termíny, všetko sa to s vami vlečie s tým, že sú dotiahnuté aj koncové výstupy. Určite to z predchádzajúcich modelov éčkovej série poznáte. Ak vám nestačí avízo na displeji, mobil vás kľudne ponaháňa aj e-mailom. V adresári sa dozviete pred posedením nielen to, ako sa volá manželka vášho klienta, ale pri vytočení jeho čísla si na displeji prečítate poslednú poznámku, ktorú ste si k nemu zaznačili. Ak ak ste zabudli, čo ste vlastne chceli s kontaktom robiť, v kontextovom menu nájdete všetky aktivity, ktoré sa s vyplnenými údajmi na karte spájajú.

Samozrejme, s takýmito údajmi súvisí aj súkromie. Údaje uložené na pamäťovej karte a v mobile je možné šifrovať, telefón je možné dokonca na diaľku pomocou esemesky zablokovať. Už aby sme sa dostali do éry, kedy sa budú mobily odomykať odtlačkom prsta. Iste nie sme ďaleko.

Na cestách sa nestratíte, môžete sa aj zabaviť



Integrovaný GPS modul so softvérovým balíčkom Nokia Maps sa akosi očakáva, takže ak nemáte navigáciu v automobile štandardne, môžete si ju aktivovať. Samozrejme až po tom, čo vám vyprší trojmesačná licencia, ktorá je súčasťou balíka.

A keď už cestujeme, multimediálny prehrávač rozumie formátom MP3, WMA a AAC, pamäťové karty sú podporované až do 16 gigabajtov. V základnom balení nájdete štvorgigovku, takže nebudete začínať s čistým štítom. Možno oceníte FM tuner vybavený RDS prijímačom, na náš vkus mal však príliš slabú citlivosť a selektivitu. Akonáhle signál trochu klesol, s kvalitou reprodukcie to šlo výrazne nadol. To však pri neobmedzenom dátovom programe vedia vyriešiť rádiá streamované cez internet.

Určite treba povedať aj to, že konečne sa aj v tejto línii objavil 3,5 milimetrový jack konektor pre pripojenie slúchadiel. Konečne si budete môcť vybrať, ktoré slúchadlá vám sedia najlepšie. Človek sa niekedy pýta – nemohlo to tak byť od začiatku?

Kvalitný fotoaparát



Trojmegapixelový čip a autofokus dnes nie je žiadnou špecialitkou, veľmi dobré výsledky sme pri snímaní dosiahli aj napriek tomu, že sa optika nepýši žiadnou značkou. Softvérové korekcie sú už podľa skúseností nastavené tak, aby nedochádzalo k zbytočným prepalom. Ostrosť a kresba snímok je v dobrých svetelných podmienkach na dobrej úrovni, o čom sme sa presvedčili aj na výtlačkoch.

Samozrejme, od malého čipu nemožno očakávať hviezdne výkony, takže šum a s ním spojené nedostatky pri slabom osvetlení sú už akosi očakávané. Nepomôže ani LED blesk. Video je zaznamenávané vo VGA rozlíšení s kadenciou 30 snímkov za sekundu, nechýba ani sekundárna QCIF kamera pre videohovory. Ak by sme chceli fotoaparát hodnotiť, môžeme ho pridružiť k tej vydarenejšej polovičke.

Deň a pol v náročných podmienkach



Objemný akumulátor BL-4U má dostatok kapacity na to, aby ste s ním využili možnosti é-sedemdesiatpäťky naplno. Pri neustálom pripojení k internetu, hlasovej komunikácii, vybavovaní e-mailov, surfovaní a prehliadaní dokumentov sme s energiou vystačili s prehľadom na deň a pol. Po tom, čo sa akumulátor opotrebuje a jeho kapacita klesne sa dá stále počítať s dennou výdržou, čo je pri takto vybavenom modeli úplne vporiadku.

Nokiu E75 hodnotíme ako dobre spracovaný manažérsky smartfón postavený na osvedčenej platforme S60, kde v mnohom zaváži kvalitne spracovaná klávesnica a telo, ktoré nie je hrubšie a väčšie, ako je nutné. Svižný beh, všestranný internet, rýchla konfigurácia PUSH e-mailu, podpora pre VOIP a VPN sú na nezaplatenie. Prítomnosť WiFi, Bluetoothu, GPS, dobre zvládnutého fotoaparátu a displeja, ktorý je čitateľný na slnku sú fajn, čo nás však neoslovilo je hmotnosť, ktorej riešenie je skôr otázkou budúcnosti, ako súčasnosti. Voľba tohto modelu rozhodne nie je krokom vedľa a na svoje si prídu aj náročnejší používatelia.

