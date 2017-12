The Secret of Monkey Island sa vráti v špeciálnej edícii

22. máj 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Pomerne nečakaná správa o špeciálnej edícii The Secret of Monkey Island pre Xbox 360 bola potvrdená od dvoch nezávislých zdrojov a podľa všetkého ju nemusíme považovať za fámu, ale príjemné odhalenie. Nemecká ratingová agentúra (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) a zdroj blízky Adventure Gamers prišli so správou, v ktorej sa hovorí o tom, že Activision Blizzard (európsky vydavateľ pre LucasArts) pripravuje The Secret of Monkey Island – Special Edition pre Xbox 360, pričom podrobnosti by mali byť odhalené na tohtoročnej hernej výstave E3 2009, ktorá sa uskutoční začiatkom júna.

S najväčšou pravdepodobnosťou môžeme očakávať originál pre Xbox Live Arcade. Ďalšou alternatívou je HD remake, no v tom prípade by išlo o klasickú, krabicovú verziu hry. LucasArts sa rozhodlo túto správu nekomentovať.

