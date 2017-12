Skvelý Fahrenheit sa pokračovania nedočká

22. máj 2009 o 11:10 Ján Kordoš

Momentálne majú vývojári plné ruky práce s projektom Heavy Rain, ktorý sme vám predstavili a s privretými očami ho môžeme považovať práve za nástupcu Fahrenheita. Originálne nápady zaujali nielen nás, ale i pánov v Sony, ktorí si Quantic Dreams upísali a hra vzniká exkluzívne pre Playstation 3. Vrátime sa však k Fahrenheitovi.

Vydavateľ (Atari) mal veľký záujem o druhý diel, pretože hra bola úspešná, no Cage napokon tento nápad musel zamietnuť, hoci pôvodne rozmýšľal inak. Dôvodom k zavrhnutiu tejto myšlienky bolo uzatvorenie príbehu okolo hlavných postáv pôvodnej hry. Známe meno by sa určite predávalo, ale kvalita by podľa Cagea nedosahovala až tak vysokú úroveň ako v prípade predchodcu. Preto sa radšej tvorcovia rozhodli venovať úplne novej značke a spravili dobre.

Cage sa v tomto prípade ukázal ako skutočný charakter, keď pred ďalším pokračovaním a mlátením prázdnej slamy (aj napriek vopred zaručenému finančnému úspechu) uprednostnil úplne novú hru. Omnoho viac nájdete na stránke 1Up, ktorá sa rozhodla bližšie venovať ako vývojárom, Fahrenheitu, tak i Heavy Rain a pripravila skvelý špeciál. Rozhodne zaujímavé čítanie.

Zdroj:1Up,Joystiq