Záložky sú „out“, hľadá sa nástupca

Internetové prehliadače sa stávajú neprehľadnými. Ak si otvoríte viac ako osem stránok naraz, nepomôžu vám ani farebne odlíšené záložky, ktoré vizuálne odlišujú obsah, ktorý je v nich otvorený. Niekto to rieši viacerými prehliadačmi spustenými naraz, iní

22. máj 2009 o 9:45 Milan Gigel

tento problém necítia.

V Mozille si však myslia, že nastal správny čas na to, vysporiadať sa s týmto problémom. Preto vyhlásili súťaž Design Challenge Summer 09, ktorej cieľom je nájsť riešenie, ktoré by opäť konfrontovalo používateľské prostredie prehliadačov sú súčasnosťou. Záložky sú vraj už definitívne „out“.

Sme príliš leniví na to, aby sme zatvárali tie čo už nepotrebujeme, využívame pamäť prehliadača na to, aby nám pri každom spustení prehliadača naservíroval to, s čím sme zatiaľ neskončili. Dokonca sme takí leniví, že už ani počítače nevypíname. Nájde sa liek?