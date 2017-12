Hodinky, ktoré si rozumejú s mobilom

V Japonsku sú trhákom aj také veci, ktoré by zvyšok sveta iba s ťažkosťami oslovili. Čo by ste povedali na ďalší displej a klávesnicu k svojmu mobilu? Firma Citizen roluje na domácom trhu s hodinkami I VIRT M, ktoré to dokážu.

22. máj 2009 o 7:52 Milan Gigel

Upozornia vás na prichádzajúci e-mail, esemesku, nové správy z RSS čítačky, dokonca prezradia, kto vám práve telefonuje. Máte prehľad o stave batérie v mobile, ba môžete nimi na diaľku stláčať spúšť fotoaparátu či meniť hlasitosť práve prehrávaných skladieb. Všetka komunikácia predbieha cez bluetooth. Čo na tom Japonci vôbec vidia? Máte pocit, že výrobcovia mobilov robia pre komfort obsluhy málo? Alebo je už aj do vrecka príliš ďaleko?