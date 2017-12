Obedná pauza: kanónové žonglovanie

22. máj 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Vo veľmi chytľavej flešovke Cosmic Cannon sa budete snažiť udržať vo vzduchu čo najdlhšie guľu, a to tak, že do nej budete páliť tie ostatné. Akurát sa vám do toho kanónu občas zaser... ehm, pripletú (pardon, ešte je to čerstvé, teraz som to hral) nejaké guľaté mimozemské potvory, ktoré vaše žonglovacie výkony budú sabotovať.

Ovládanie:

Myš.

