Baterku dobíja vzduch

Britskí vedci vyvinuli batériu, ktorú dobíja vzduch.

21. máj 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Nová generácia elektrických áut, prenosných počítačov či telefónov. To všetko sľubuje objav, ktorý uskutočnil tím škótskych vedcov z univerzity St. Andrews.

Podarilo sa im vyvinúť batériu, ktorú dobíja vzduch. Po vybití stačí iba otvoriť pred?pripravenú časť, zvyšok sa udeje sám. Podľa Daily Telegraph je pre tento proces kľúčový kyslík, ktorý reaguje s uhlíkovými komponentmi v batérii. Vedci tvrdia, že batéria by mala vydržať až desaťkrát viac než klasické typy. Mala by byť aj oveľa ľahšia.

„Výhodou je, že je oveľa ľahšia a menšia, takže je vhodnejšia do malých prístrojov,“ povedal Peter Bruce, profesor univerzity.

„Kapacita je zároveň dôležitá pre každého, kto chce vyrobiť zelenú energiu. Potrebujete elektrinu nejako uskladniť, pretože vietor a slnko sú nestále.“