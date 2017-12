Aký bude nový iPhone?

Aj keď firma Apple zatiaľ strategicky mlčí, na internete sa začínajú objavovať „z dôveryhodných zdrojov“ detaily okolo novej verzie populárneho smartfónu. Ten sa má na trhu objaviť už v júli. Pripraviť sa máme na vylepšenia, ktoré vraj stoja za to. Cenová

21. máj 2009 o 12:45 Milan Gigel

politika by mala zostať bezo zmien.

Prvým posunom vpred je zdvojnásobenie kapacity zabudovanej pamäte. Hovorí sa o 16 a 32 gigabajtovom variante, ktoré majú ponúknuť používateľom viac priestoru pre multimédiá. Používatelia si už aj tak zvykli používať iPhone ako úložisko pre dáta, čo môže v tomto prípade znamenať krok vpred.

Energetickú úsporu a vyššiu kvalitu zobrazovania má zabezpečiť OLED displej s rovnakým rozlíšením, ako má jeho predchodca. Či sa však úspora energie prejaví na výdrži batérie zrejmé nie je. Do hry údajne vstúpi výkonnejší procesor a väčšia kapacita operačnej pamäte, ktoré zhltnú o čosi viac energie, ako ich predchodcovia.

Keďže zabudovaný fotoaparát je dlhodobo predmetom kritiky, vystriedať by ho mal 3,2 megapixelový snímací čip vybavený funkciou automatického zaostrovania. A keď sme už pri snímaní obrázkov, chýbať nemá ani podpora pre video. Predsa len, akosi sme si už stihli na tieto vymoženosti vo svete mobilov zvyknúť. Odrazí sa to aj na priamom prepojení s ememeskami. To poteší aj operátorov, ktorí budú môcť inkasovať za službu, ktorá doposiaľ dostupná nebola.

Počúvanie hudby v automobile sa zjednoduší pre všetkých. Vďaka zabudovanému FM vysielaču bude možné audiovýstup naladiť na ľubovoľnom rádiu, takže odpadajú prepojovacie káble. Samozrejme, na úkor kvality. FM prijímač sa však vo výbave neobjaví.

A keďže treba vyriešiť problém s praskaním čelného krytu displeja a odlíšiť nový model od starších, pribudnúť má čelný kovový rám, pogumovanie zadného krytu a možno aj podsvietenie loga firmy. Samozrejme, všetko môže skončiť aj úplne inak a dôveryhodné informácie z interných zdrojov sa môžu stať iba vysnívanými želaniami používateľov.

Finálna podoba nového iPhonu by mala byť známa už 17. júla, kedy má byť uvedená na americký trh. Európa si opäť bude musieť chvíľku počkať.