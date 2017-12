Posádka raketoplánu Atlantis testuje pred návratom pristávacie systémy

Preskúšanie pristávacích systémov raketoplánu Atlantis a svedecká výpoveď astronautov pred Senátom zaplnia dnes ich plánovaný posledný deň na obežnej dráhe.

21. máj 2009 o 12:01 TASR

MYS CANAVERAL.

Keďže na piatok je naplánované pristátie raketoplánu, dnes uskutočnia rutinné testy pristávacích systémov, potrebné pred návratom na Zem.

Piatkové počasie na Floride ich však veľmi nevíta. Ak to bude potrebné, Atlantis má dostatok energie na to, aby mohol pokračovať v pokusoch o pristátie až do pondelka, kedy spotrebuje všetok kyslík.

NASA sa pokúsi o pristátie na Floride v piatok.

Dnes budú astronauti ešte svedčiť z obežnej dráhy o rozpočte NASA pred senátnym podvýborom pre financovanie vedy.

Zdroj: AP