Nový Pán Prsteňov na obzore

21. máj 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Oznámený bol hneď prvý projekt The Lord of the Rings: Aragorn´s Quest a podľa tvorcov pôjde „o prvú LotR videohru vytvorenú špeciálne pre deti a ich rodičov.“ Hlavné črty hry budú prístupná hrateľnosť a rozmanitosť Stredozeme. Ako je zrejmé, hráč sa chopí postavy Aragorna, s ktorým ho čaká dlhá cesta, kopec úloh, boje s mečmi a veď to všetko veľmi dobre poznáte. Možno pôjde o kvalitnú arkádu, avšak straší nás zameranie na mladšie publikum: pestré farbičky, takmer žiadna obtiažnosť a stupídny príbeh s questami – to je to posledné, čo by táto licencia potrebovala.

Zdroj:Shacknews