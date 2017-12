Zlé počasie môže oddialiť pristátie raketoplánu Atlantis

Zlé počasie by mohlo oddialiť pristátie raketoplánu Atlantis, ktorý sa vracia na Zem po 11-dňovej misii zameranej na opravu Hubblovho vesmírneho teleskopu.

20. máj 2009 o 20:57 SITA

HOUSTON.

Ako v stredu informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ak by v piatok v oblasti plánovaného pristátia panovalo nepriaznivé počasie, posádka bude musieť vydržať na orbite dlhšie. Ďalšia možnosť pristátia v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride bude v sobotu, a ak by to nevyšlo ani vtedy potom, stať by sa tak mohlo v nedeľu. Členovia posádky raketoplánu v stredu zorganizovali improvizovanú tlačovú konferenciu pre novinárov a večer sa majú telefonicky spojiť s americkým prezidentom Barackom Obamom.

Hubblov teleskop, ktorý už 19 rokov pozoruje vesmír a posiela na Zem unikátne snímky z jeho najdávnejšej histórie, by mal po opravách, ktoré uskutočnili členovia posádky Atlantisu, fungovať ešte ďalších päť až desať rokov. V každom prípade bola výprava Atlantisu poslednou ľudskou misiou k nemu. Pôvodne mali opravy prebehnúť už v roku 2004, no NASA po katastrofe raketoplánu Columbia z roku 2003 let zrušila.