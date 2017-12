Penta predala poľského virtuálneho operátora Mobilking

VARŠAVA/PRAHA 20. mája (SITA, ČIA) - Česko-slovenská finančná skupina Penta Investments predala firmu Mobilking, najväčšieho poľského virtuálneho mobilného operátora, spoločnosti MoCoHub Technology Development.

20. máj 2009 o 17:42 SITA

Cena transakcie nebola zverejnená. Od uvedenia na poľský trh získal Mobilking cez 200 tis. aktivácií. Podľa vyjadrenia výkonného riaditeľa Mobilkingu Jaroslawa Czerka nový vlastník zabezpečí plnú podporu rozvoja služieb pre súčasných a nových zákazníkov operátora. Firma bude aj naďalej využívať sieť spoločnosti Polska Telefonia Cyfrowa.

"Rozhodli sme sa predať Mobilking, pretože vidíme lepšie príležitosti, do ktorých by sme mohli investovať kapitál našej skupiny. Kvôli hospodárskej kríze a vysokej konkurencii sa situácia na poľskom telekomunikačnom trhu zhoršuje, čo ovplyvňuje začínajúce projekty ako Mobilking. Veríme, že nový vlastník zabezpečí spoločnosti dlhodobú perspektívu," uviedol na margo transakcie hovorca Penty Martin Danko. Na otázku, či Penta podobne neplánuje tiež predaj spoločnosti Mobilkom, ktorá v Českej republike prevádzkuje mobilného operátora U:fon Danko uviedol, že zatiaľ nad touto alternatívou neuvažujú. "Penta je private equity skupina a investuje svoje prostriedky do rôznych projektov za účelom následného predaja. Obvykle sa tak deje v horizonte troch až piatich rokov. U:fona zatiaľ vlastníme dva roky a otázka jeho predaja nie je na programe dňa," dodal Danko.

Penta je stredoeurópska investičná skupina založená v roku 1994. Pôsobí v sektoroch private equity a real estate. V oblasti private equity spravuje evergreen fond svojich piatich partnerov, jediných akcionárov spoločnosti. Zameriava sa na buy-out a v menšej miere na start-up investície. Penta investuje predovšetkým do oblasti energetiky, leteckej výroby, privátneho bankovníctva, maloobchodu, strojárstva, telekomunikácií, zábavného priemyslu a zdravotníctva. Penta pôsobí vo viac než desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave, Moskve, Varšave a Limassole.