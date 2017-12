Na Assassin´s Creed 2 pracuje takmer 500 zamestnancov UbiSoftu

20. máj 2009 o 16:15 Ján Kordoš

Druhý diel Assassin´s Creed 2 sa preto stal samozrejmosťou. Zatiaľ sa o ňom síce mnoho nevie, no UbiSoft ho už teraz považuje za jeden zo svojich najväčších trhákov všetkých dôb. Veríme im, veď pôvodný Assassin´s Creed bol jednou z najpredávanejších hier roku 2007 – a nebyť Nintenda Wii, možno by mu neuniklo prvenstvo. Producent UbiSoftu Sebestien Puel pre Novgamer prezradil, že tentoraz sa vývoja chopila takmer malá armáda. Na Assassin´s Creed 2 pracuje 450 zamestnancov montrealského štúdia UbiSoftu, ktorí majú tisícky nápadov na to ako napredovať s vývojom. To už je pomerne veľká skupina vývojárov. Vývoj veľkých AAA projektov už nie je jednoduchou a lacnou záležitosťou. Na druhú stranu sme len radi, že existuje aj nezávislá scéna, kde stačí, ak ruku k dielu priloží jeden, dvaja nadaní tvorcovia. Zatiaľ o pokračovaní vieme len toľko, že sa bude odohrávať v období renesancie a veľkú úlohu v ňom zrejme zohrá Leonardo Da Vinci.

Zdroj:Shacknews