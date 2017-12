Vývojári 3D Realms (Duke Nukem Forever) ešte definitívne neskrachovali

20. máj 2009 o 11:45 Ján Kordoš

Všetci vývojári, ktorí pracovali na Duke Nukem Forever síce dostali výpoveď, pretože 3D Realms ako také bolo na pokraji krachu, no celé štúdio pod zemou nie je. Zopár zamestnancov ostalo v 3D Realms a budú mať na starosti vývoj, respektíve spoluprácu a licencovanie značky Duke Nukem. V praxi to znamená, že ak sa niekto rozhodne chopiť nového dielu Duke Nukem, prípadne sa pokúsi dokončiť Duke Nukem Forever, bude mu na krk dýchať 3D Realms. Nestratia tak úplnú kontrolu nad značkou, ktorá síce ešte má v hernom svete cveng, ale skôr už len u služobne starších hráčov.

Ďalšie okolnosti ohľadom takmer totálneho krachu 3D Realms sú postupne vyplavované na povrch a napokon sa zdá, že podstatnou mierou sa na tomto páde podpísal aj vydavateľ Take Two. Nedávno sme vás informovali o samostatne platenom vývoji, o márnej snahe Take Two získať 12 miliónov dolárov od 3D Realms ako odškodné. Jedinou investíciou zvonka do 3D Realms bolo 400 tisíc dolárov od GT Interactive a ďalší prílev financií bol síce od Take Two (2.5 mil. dolárov), avšak na úplne iný projekt. Podľa 3D Realms doposiaľ zožral vývoj Duke Nukem Forever približne 20 miliónov dolárov, čo z hry spraví jeden z najdrahších projektov – ak vôbec raz vyjde.

Po dvanástich rokoch to s ňou nevyzerá najlepšie, no to tvrdíme už pekných pár rokov. Podľa 3D Realms totiž vydavateľ Take Two naschvál zdržoval vývoj a následné vydanie hry, aby mohol kód a práva získať poľahky po páde vývojárskeho tímu. Minulý rok totiž prebehli úspešné diskusie medzi zástupcami oboch spoločností o financovaní celého projektu – a dokonca sa vývoj posúval viditeľne dopredu. Lenže potom v Take Two rázne zmenili taktiku, prestali plniť svoje sľuby a keďže už vtedy vedeli, že 3D Realms na tom nie je finančne najlepšie, odrezali ich od koryta neprijateľnými ponukami (odkúpenie licencie, vývojárov), ktoré vývojári automaticky neprijali.

V 3D Realms veria, že to všetko v snahe získať čo najlacnejšie práva na známu značku Duke Nukem. Obe spoločnosti sa nedokázali dohodnúť, a preto bol vyhlásený krach 3D Realms. Uvidíme ako zareaguje druhá strana, vydavateľ Take Two, ktorý už na 3D Realms podal žalobu s cieľom získať 12 miliónov dolárov, ktoré investoval do vývoja. Okolo 3D Realms (a zároveň okrajovo i Duke Nukem Forever) je rušno ako nikdy predtým.

Zdroj:Shacknews