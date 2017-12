GPS je vraj na ceste do záhuby

Družice obiehajúce okolo zeme majú technické problémy a bez ich výmeny za nové to jednoducho nepôjde. Na obežnej dráhe okolo zeme sú už 20 rokov a žiadna z nich nebola doposiaľ vymenená. Aj napriek tomu, že sa tak malo stať už pred tromi rokmi.

20. máj 2009 o 11:15 Milan Gigel

Tvrdí to americká vláda, ktorá upozorňuje na to, že by šlo o investíciu, na ktorú sa v americkom rozpočte s najväčšou pravdepodobnosťou peniaze nenájdu. Systém slúži bezplatne celému svetu a súčasný 2 miliardový rozpočet postačí iba pre udržiavanie systému v stave, v akom je.

Situácia je vraj kritická. Niektoré zo satelitov obiehajúcich okolo zeme sú už na konci životnosti a môže sa stať, že prestanú fungovať úplne. Zlyhania navigačného systému sa môžu začať prejavovať v odchýlkach pri určovaní polohy a pravdepodobne aj výpadkami dostupnosti signálu z dostatočného počtu družíc. Problémy môžu nastať už v budúcom roku.

Na druhej strane, všetci vieme že kaša sa nikdy neje taká horúca, ako sa navarí. Svoj vlastný systém prevádzkuje Rusko v spolupráci s Čínou a Indiou, na rovnakom projekte pracuje aj Európa. Ak niekomu prihára, tak je to práve Amerika.