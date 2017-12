Stĺpček Miloša Čermáka: Pán vodič

Najhlúpejšia otázka, ktorú môžete dostať na diaľnici medzi Bratislavou a Brnom: „Pán vodič, viete, prečo sme vás zastavili?" A najhlúpejšia odpoveď: „Tuším. Ale neviem, prečo ste zastavili práve mňa."

20. máj 2009 o 0:00 Miloš Čermák

Policajt sa usmeje a povie so starostlivým výrazom: „Ale vy by ste asi nechceli, aby sme chytili každého?" „Tak práve teraz by mi to nevadilo," odpovedám v duchu, ale hneď si sám sebe odporujem: „Ale bol by to hrozný svet."

A keď o tom premýšľam, bojím sa, že je len otázkou času, keď sa táto vízia stane realitou. Každý vyfasuje svojho osobného policajta, ktorý ho bude nevzrušeným hlasom - podobne ako dnes satelitná navigácia - informovať. Namiesto „po dvesto kilometroch zahnite doprava" sa dozviete: „Zájdite ku krajnici, roztrhajte svoj vodičský a pokračujte MHD."

Takéto systémy už dnes existujú. Údajne najdrahšie osobné auto sveta Bugatti Veyron (1,1 milióna eur) ho má už zabudovaný. Keď niektorý z jeho majiteľov naštartuje, technici v riadiacom centre sa to okamžite dozvedia. Satelitným spojením môžu sledovať všetky technické funkcie vozu, poznajú jeho polohu i rýchlosť.

Znie vám to nepríjemne? Výstrední boháči môžu systém deaktivovať, nikto z nich to však ešte neurobil. Až budú raz dávať e-policajtov všetkým, nikto sa nás pýtať nebude. A budeme sa potom báť každého telefonátu, ktorý možno bude znieť: „Pán vodič, viete prečo vám voláme?"