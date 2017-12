Prepadáky? Aj YouTube

Megalomanské IT projekty, ktoré mali zmeniť svet, ale neuspeli. Namiesto očakávaného obrovského úspechu sa z niektorých IT projektov stali čierne diery, v ktorých zmizli miliardy dolárov.

20. máj 2009 o 0:00 Miro Šifra

Na spoločnosť Iridium si dnes už sotva niekto pamätá. Pritom v druhej polovici deväťdesiatych rokov bola pionierom v satelitnom telefonovaní.



Do vybudovania siete 66 satelitov investovala viac ako päť miliárd dolárov. Cieľ: pol milióna užívateľov. Realita: desaťtisíc. Následkom bol krach, jeden z 20 najväčších, aké USA zažili.



Spočiatku úspešnú firmu Vonage zase zastavili početné súdne spory a rastúca konkurencia. Kým okolo roku 2000 bola jednotkou v telefonovaní cez internet (VoIP), dnes je ňou už Skype.



Magazín Time a portál 24/7 Wall Street zostavili zoznam desiatich najväčších prepadákov v technologickom biznise.



Aby sa produkt dostal do zoznamu, musel byť dostupný celosvetovo, technologicky rovnocenný s konkurenciou a najmä muselo platiť, že výrobca, médiá a odborníci mu veštili miliardové zisky, ale za očakávaniami ďaleko zaostal. Tak ako v prípade Iridia a Vonage.

Isté miesta

Na prvých miestach v zozname sa neobjavili prekvapenia. Operačný systém Windows Vista od Microsoftu sa stal v branži doslova symbolom neúspechu.



Aj keď mal úplne nahradiť Windows XP, jeho podiel na trhu je aj napriek rozsiahlej kampani trikrát menší, ako má predchodca. A jeho predaj naďalej klesá - najmä v očakávaní prichádzajúceho Windows 7. Na druhé miesto Time zaradil Gateway, kedysi jedného z troch najväčších predajcov počítačov. Toho pred dvoma rokmi zachránila firma Acer. Stálo ju to 700 miliónov dolárov.



Rovnako ešte čerstvý neúspech formátu HD DVD priniesol miesto v zozname aj konzorciu firiem okolo Toshiby. V dva roky trvajúcom boji o to, ako bude vyzerať náhrada za súčasné devedečká, prehrali so Sony a jej formátom Blue-ray. Podľa analytikov skôr než Toshiba stopla výrobu HD DVD, prišla o viac ako miliardu dolárov.

Tí, čo prehrali s Apple

Výrazný úspech jedného znamená prehru pre mnohých ďalších. Kým Apple predáva desiatky miliónov kusov svojho mp3 prehrávača iPod, v pozadí sa so svojou predstavou o zisku lúči satelitné rádio Sirius XM.

V roku 2001 firma predpokladala, že ak získa 10 miliónov zákazníkov, ktorí zaplatia mierny poplatok za prístup k stovke rádií, bude mať miliardové zisky. V roku 2008 mala osemnásť miliónov predplatiteľov, ale nezarobila ani euro.



Kým pri Siriuse XM sa o iPode hovorí len ako o jednej z príčin neúspechu, pri prehrávači Zune je jedinou. Softvérový gigant Microsoft dúfal, že porazí Apple v jeho najsilnejšom segmente. Prerátal sa. Kým zisky z predaja Zune dosiahli koncom roka 2008 85 miliónov dolárov, v rovnakom čase Apple zarobil 3,37 miliardy.

Apple a jeho úspešný telefón iPhone môže čiastočne aj za klesajúce podiely firmy Palm, kedysi hviezdy medzi výrobcami smartfónov.



Ešte väčšou konkurenciou je však zariadenie BlackBerry. Pred desiatimi rokmi sa akcie Palmu predávali za viac ako 600 dolárov, dnes len za niečo viac ako desať.

Gigant, ktorý málo vynáša

Najprekvapujúcejším menom na zozname je populárny videoserver YouTube, ktorý v novembri 2006 kúpil Google za 1,65 miliardy dolárov.



Time ho do rebríčka zaradil, lebo je možné, že Google sa investícia nikdy nevráti. Aj keď mesačne na YouTube príde skoro sto miliónov návštevníkov, ešte stále neprišiel na spôsob, ako návštevy speňažiť do takej miery, aby sa vrátili náklady.



Náklady na prevádzku podľa analytikov tento rok dosiahnu 470 miliónov dolárov. Zarobiť by mal sotva polovicu. „YouTube je veľký, ale to ho nerobí úspešným," upozorňuje Time.