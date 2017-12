Kryštáliky ľadu v oblakoch prenášajú biologický materiál - aj baktérie

Pri tvorbe oblakov zohrávajú úlohu ľadové kryštáliky. Bezprostredná analýza v leteckom laboratóriu ukázala, že tieto kryštáliky prenášajú kúsky biologického materiálu - baktérie, spóry a rastlinky.

12. aug 2009 o 7:58 TASR

CHICAGO. Informovali o tom americkí vedci, ktorí svoje závery zverejnili v najnovšom čísle časopisu Nature Geoscience. Prvýkrát tak priamo dokazujú, že oblaky prenášajú aj baktérie.

Klimatológovia sa zvyčajne spoliehajú na počítačové modely pri predpovedaní klimatických zmien, doteraz však bolo veľmi zložité zistiť zloženie ľadových kryštálikov, ktoré sú skutočnými zárodkami budúcich oblakov.

Stanovením chemického zloženia jadra jednotlivých ľadových častíc vedci zistili, že veľkú úlohu pri formovaní oblakov má nielen minerálny prach, ale, prekvapivo, aj biologický materiál.

"Kľúčom k vzniku oblaku sú tieto maličké zárodky, ktorými sa sýtia mraky," povedala Kim Pratherová zo Scrippsovho inštitútu oceánografie. Spoločne s Kalifornskou univerzitou v San Diegu vybavili lietadlo špeciálnym laboratórnym masovým spektrometrom a počas letov nad Wyomingom analyzovali chemické zloženie častíc v oblakoch.

Odborníci zistili, že biologický materiál tvorí 33 percent častíc v ľadových kryštálikoch a minerálny prach 50 percent.

Iné tímy v minulosti skúmali kryštáliky ľadu na zemi, ale vtedy už sa roztopili a bolo nemožné zistiť presne ich obsah.

Niektorí vedci sa domnievajú, že oblaky sú schopné prenosu vírusov a baktérií vo forme dažďa a snehu na veľké vzdialenosti.

"Je to takmer, akoby sa biologický materiál zviezol spolu s prachom," dodala Pratherová. Presné zloženie oblakov by malo pomôcť klimatológom lepšie predpovedať klimatické zmeny a môže viesť aj k novým metódam vytvárania dažďových oblakov, čo by zabránilo suchu.

Štúdiu financovali Národná vedecká nadácia a Národné centrum pre atmosférický výskum.