Čínske napodobeniny mobilov sú hitom

Napodobeniny mobilov sú medzi používateľmi hitom. Dopad pociťujú aj najväčší výrobcovia sveta. V Číne je viac ako pätina predaných telefónov kópiami alebo napodobeninami. Ich výrobcovia profitujú na tom, že fungujú v ilegalite a neplatia ani dane.

12. máj 2009 o 14:10 Luděk Vokáč

Americký denník New York Times priniesol rozsiahly článok o “falošných” mobilných telefónoch. Redaktori situáciu skúmali priamo v Číne. Malé čínske spoločnosti sa za napodobeniny vlastne ani nehanbia a ich majitelia sa k špinavým aktivitám bez výčitiek priznávajú. Obzvlášť v Číne majú napodobeniny veľký úspech a ich export do Ruska, Indie, na Blízky Východ, ale i do Európy a USA výrazne rastie.

Výrobcovia napodobenín sú väčšinou malé a prakticky nelegálne firmy. Tie nakúpia potrebné komponenty a softvér od rôznych dodávateľov a nechajú si celok zostaviť v niektorej z blízkych tovární. Takáto továreň pritom cez deň vyrába telefóny napríklad pre niektorého z významných svetových výrobcov, v noci ide na „druhú zmenu“ a z pásu už odchádzajú telefóny objednané podvodníkmi.

Takáto napodobenina telefónu sa dá vraj vyrobiť už za 20 dolárov (14,68 €). „Kvalitná“ napodobenina potom stojí približne dvojnásobok a funkčne sa na prvý pohľad vyrovná tým najvybavenejším telefónom značkových výrobcov. Čínske firmy tak môžu takéto falzifikáty predávať i s veľmi výraznou maržou – cena na trhu sa pohybuje pod hranicou 100 dolárov a mnohé kúpite so zárukou a bez poplatkov za poštovné i v obchode www.dealextreme.com. Čínski falšovatelia pritom ani neplatia dane, nestarajú sa o bezpečnostné riziká a zároveň ich netrápia akékoľvek certifikačné procesy. Náklady sú tak úplne minimálne. Konkurovať im tak nemôžu ani poctivé čínske firmy.

Čínske napodobeniny a falošné kópie telefónov tak v poslednej dobe doslova zaplavujú trh. Ešte pred piatimi rokmi pritom bolo niečo podobné prakticky nemysliteľné. Lenže cena komponentov rýchlo padá a dodávatelia predávajú už jednoduché funkčné celky. Vyrobiť kópiu tak môže skoro každý. Čínski falšovatelia navyše veľmi rýchlo reagujú na aktuálnu ponuku na trhu a často sú schopní napodobeninu začať predávať ešte skôr, ako sa na trh dostane originál.

Čínske "firmičky" sú pritom na svoje falošné kópie veľmi hrdé a ani úrady proti nim nijako výrazne nebojujú. Pred dvoma rokmi dokonca zrušili povinnosť mať na výrobu mobilných telefónov licenciu. Na napodobeniny sa tak objavujú inzeráty v tlači a taktiež televízne reklamy. Tie slávnostne hlásajú, že daný mobil stojí pätinu čo originál a pritom ponúka rovnaké funkcie a vzhľad. Iné reklamy dokonca robia z nákupu napodobeniny prejav patriotizmu.

Čínske napodobeniny ale môžu byť pre svojich používateľov nebezpečné a často sú dôvodom sťažností. Mnoho falošných mobilov napríklad neplnia limity vyžarovania a nebezpečné môžu byť aj ich batérie. Častejšie u nich taktiež dochádza k problémom, reklamácia je ale často nemožná. Navyše hlavne pri kópiách drahých mobilných telefónov predsa len používateľ nedostane ani zďaleka také funkcie ako pri originály. Hardvérové špecifikácie ale nie sú všetko, mnohé pokročilejšie funkcie sú viazané na operačné systémy a prepracované používateľské prostredie. Tieto atribúty väčšine čínskym napodobeninám chýbajú.

Falošné telefóny sa raz za čas objavujú i na českom trhu a skúsenosti používateľov väčšinou potvrdzujú vyššie uvedené fakty. Nám sa napríklad podarilo objaviť používateľov čínskej napodobeniny Sony Ericssonu Xperia X1. Falošná Xperia na prvý pohľad vyzerá ako pravá, ale hneď na ten druhý zistíte, že jej chýba vysúvacia klávesnica. Naopak má navyše druhý slot pre SIM kartu.

Jeden z používateľov o svojom telefóne hovorí: „Stále som musel so sebou “vláčiť” dva mobily, a tak som hľadal dvojsimkový prístroj. Tento som našiel na Aukre približne za 100 € , oslovil ma hlavne veľký displej, tak som do toho išiel. Na prezeranie fotiek je to super, na volanie tiež bohato stačí, viac nepotrebujem. Pravda, písanie správ je peklo a na internet sa s tým tiež nepripojím, pretože nejdú nastaviť internetové profily. MMS-ky taktiež nefungujú. Ale dostal som k telefónu rovno dve batérie, takže sa nemusím moc starať o nabíjanie.“

My dodávame, že i keby profily nastaviť šli, asi by to nášmu kamarátovi aj tak nepomohlo. Jeho Xperia pravdepodobne disponuje iba GPRS a to naozaj na prehliadanie webu nieje moc vhodné. A taktiež pochybujeme o kvalite vstavaného prehliadača a Operu Mini do napodobeniny asi ťažko nainštalujete. Pretože podpora Javy je jednou z ďalších samozrejmostí, ktoré kópiám často chýbajú.

Článok je prevzatý z webu mobil.idnes.cz