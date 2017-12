Adobe Photoshop – ako urýchliť štart?

Je to jednoduché. Nenačítavajte do pamäti moduly ktoré nepoužívate a nábeh bude podstatne svižnejší. Odstavte na druhú koľaj nepoužívané filtre, fonty a nastavenia, výsledkom bude svižnejší beh a viac voľnej RAMky.

12. máj 2009 o 10:15 Milan Gigel

Na prvý pohľad zložitá úloha, s bezplatným nástrojom Photoshop SpeedUP je to otázka niekoľkých kliknutí. Softvér sa postará o zmenu štartovacej konfigurácie s tým, že pôvodné nastavenia môžete kedykoľvek obnoviť. A ak by ste náhodou nevedeli ako na to, riaďte sa pravidlom – čo nepoznám, to vypnem.