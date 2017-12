Atlantis odštartoval za Hubblovým teleskopom

Raketoplán Atlantis so siedmimi kozmonautmi na palube odštartoval dnes z floridského Mysu Canaveral na svoju cestu k Hubblovmu vesmírnemu teleskopu, ktorý prejde svojou poslednou, v poradí už piatou modernizáciou.

11. máj 2009 o 6:03 tasr, sita

MYS CANAVERAL.

Misia Atlantisu čelí väčšiemu riziku ako zvyčajne. Ide o zavŕšenie modernizácie Hubblovho teleskopu, ktorá sa pre technické problémy oneskorila o sedem mesiacov.

Raketoplán, ktorý vyštartoval podľa plánu o 14.01 h miestneho času (20.01 h SELČ), by mal doraziť k observatóriu na obežnej dráhe v stredu.

Astronauti uskutočnia päť výstupov do voľného kozmického priestoru, počas ktorých nainštalujú nové zariadenie pre teleskop. Pokúsia sa tiež opraviť dva pokazené vedecké prístroje. Celá misia je naplánovaná na 11 dní a vyžiadala si investíciu jednej miliardy dolárov.

Na štarte vo floridskom kozmodróme je pripravený aj druhý raketoplán pre prípad, že počas misie Atlantisu dôjde ku komplikáciám.

Hubblov teleskop, ktorý už 19 rokov pozoruje vesmír a posiela na Zem unikátne snímky z jeho najdávnejšej histórie, by mal po plánovaných opravách fungovať ešte ďalších päť až desať rokov. V každom prípade je toto posledná ľudská misia k nemu.

Pôvodne mali opravy prebehnúť už v roku 2004, no NASA po katastrofe raketoplánu Columbia z roku 2003 let zrušila. Prípravy naň opäť spustila až v roku 2006. Pre prípad, že by mal raketoplán Atlantis akékoľvek problémy, je na myse Canaveral pripravený na záchrannú misiu raketoplán Endeavour.

