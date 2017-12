Novinky o The Sims 3

8. máj 2009 o 9:00 Ján Kordoš

„S takouto živou a aktívnou komunitou za chrbtom, akú majú The Sims, sme chceli ďalej doplniť už tak obrovsky bohatú škálu offlinových prvkov tým, že hráčom ponúkneme ďalšie funkcie, obsah a nástroje on-line priamo prostredníctvom hry,“ uviedol Ben Bell, výkonný producent The Sims 3. „Jedným z príkladov mnohých onlinových nástrojov, ktoré sme do hry vložili, je ten s názvom Vytvor film. S jeho pomocou si hráči môžu jednoducho nastaviť požadovaný záber kamery, zabezpečiť záznam priebehu hry, vyskúšať si prácu režiséra a producenta a výsledný film umiestniť on-line k nahliadnutiu celému svetu.“

Medzi hlavné onlinenové prvky bude patriť The Sims 3 Store – pri kúpe hry získate aj SimBody (SimPoints) v hodnote 11€, ktoré bude možné použiť na nákup exkluzívnych predmetov do hry. Ďalšie body si však hráči už musia kúpiť za skutočné peniaze. Tento spôsob digitálnej distribúcie nových predmetov je určite výhodnejší ako nové balíky do hry, ktoré boli v krabicovej verzii zbytočne drahé. Electronic Arts po vydaní hry spustí aj komunitný server, takže hráči budú môcť medzi sebou komunikovať a rovnako bude server slúžiť aj na zdieľanie obsahu užívateľov, pričom bonusom je prepojenie s rôznymi sociálnymi sieťami či blogmi.

Všetky screenshoty

Ak patríte medzi nadšených fanúšikov série The Sims, určite vás poteší i informácia o špeciálnej zberateľskej edícii The Sims 3. Najzaujímavejším priloženým predmetom bude USB flash disk s kapacitou 2GB, ktorého prípojka je krytá klasickým zeleným hranolom symbolickým pre sériu The Sims. Majitelia tejto edície budú mať možnosť stiahnuť si do hry exkluzívne športové auto v európskom štýle. Súčasťou edície bude, samozrejme, aj príručka tipov a rád od organizácie Prima, či príručka slúžiaca k rýchlemu zoznámeniu sa s hrou. Nebudú chýbať ani skvelé nálepky The Sims 3 či soundtrack k hre (???).

Zberateľskú edíciu nie je možné objednávať vopred. V predaji bude 5. júna rovnako ako obyčajná hra. Jej cena je 59,90 € a dostupná bude len v sietí predajní Tesco. V Českej a Slovenskej republike bude k dispozícii len niekoľko tisíc kusov. Sme nesmierne radi, že zberateľské edície prenikajú aj na náš trh, ale prečo práve tento reťazec, je záhadou.

Zdroj:PR