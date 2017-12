HTC Diamond 2 - nástupca vybrúsený takmer k dokonalosti

Prvý HTC Diamond sa stal najlepšie predávajúcim zariadením firmy v jej histórii. Nástupca diamantu s poradovým číslom 2 stavia teda na pevnom základe. S väčším displejom, excelentným 5 Mpx fotoaparátom, vynoveným TouchFLO 3D prostredím a predĺženou výdržo

6. máj 2009 o 17:25 Marcel Pastír

u prichádza splniť sen všetkých Windows Mobile fanúšikov.

Touch HD v menšom



HTC Diamond 2 úspešne nadväzuje na svojho populárneho predchodcu a vypĺňa prázdne miesto medzi ním a HTC Touch HD. Z oboch zariadení sa snzaží osvojiť si to najlepšie - kompaktné rozmery Diamondu, rýchlosť a veľký detailný displej Touch HD. HTC si dalo pri vývoji novinky naozaj záležať, konkurencia na poli inteligentných dotykových telefónov je totiž zo dňa na deň tvrdšia. To však hrá do karát koncovým užívateľom, ktorí sa môžu spokojne usmievať.

Chybičky krásy

Poďme sa najprv pozrieť na to menej pozitívne. Žiaden telefón nie je dokonalý, a tak aj nový Diamond 2 má svoje muchy. Zmizol napríklad obľúbený magnetický stylus známy z jednotky alebo stredové tlačidlo reagujúce na dotyk. Nový, svižnejší a prepracovanejší TouchFLO 3D však pretvára štandardný Windows Mobile na nepoznanie a stylus už takmer ani nie je potrebný. Drvivá väčšina funkcií sa dá ovládať dotykom - ručne.

Dotykové stredové tlačidlo nahradila Zoom lišta pod displejom taktiež ovládaná dotykom. Najviac zamrzí absencia 3,5 mm audio jacku priamo v telefóne. Oželieť budete musieť aj chýbajúci TV výstup. O niečo lepšia mohla byť aj kvalita spracovania a čitateľnosť displeja na priamom slnku.

Kvality diamantu

Vylepšenia, ktoré HTC Diamond 2 prináša však zatienia každú z jeho nedokonalostí. Slabá batéria, ktorá bola jedným z kameňov úrazu jednotky sa našťastie dočkala vylepšenia a Diamond 2 si tak budete môcť na jedno nabitie užívať dlhšie. Vďaka zväčšenie RAM pamäte na 288 MB je telefón o niečo svižnejší. Zdokonalenia sa dočkalo aj užívateľské prostredie TouchFLO 3D, ktoré je zážitkom pre oko. K tomu prispieva aj nový displej. Ten výrazne podrástol a vďaka uhlopriečke 3,2" v kombinácii s rozlíšením WvGA (480 X 800 bodov) mu nie je čo vytknúť. Jednoznačne poteší aj 5 Mpx fotoaparát s autofokusom, ktorý sa môže právom pýšiť vynikajúcou kvalitou snímok. K vizuálnemu zážitku prispieva aj samostatný grafický čip s vyhradenou 64 MB RAM pamäťou.

Myslí na prácu, zábavu i voľný čas

Priaznivci Windows Mobile vedia, že s HTC dostanú do rúk malú kanceláriu, ktorá už v základe ponúka editor Office dokumentov či výborný webový prehliadač. Diamond 2 má predinštalovanú Operu vo verzii 9.5. Správnu cestu vám pomôže nájsť zabudované GPS s A-GPS podporou pre rýchlejšie načítanie aktuálnej pozície cez Wi-Fi alebo dátovú 2G/3G sieť. V telefóne nájdete síce len Google Maps aplikáciu, no nájsť kvalitnú hlasovú navigáciu pre operačný systém Windows Mobile nie je vôbec žiadny problém. Diamond 2 môžete používať aj ako modem. Zvláda dátové prenosy cez HSDPA do 7,2 Mb/s a upload až do 2 Mb/s. Nudu rýchlo zabijete so stereo FM rádiom s funkciou RDS, návykovou hrou Teeter využívajúcou zabudovaný akcelerometer či pozeraním obľúbeného filmu, ktorý si vďaka výbornému displeju a kvalite zvuku užijete ešte viac ako doteraz. K dispozícii je aj YouTube aplikácia, s ktorou máte o výplň voľného času rýchlo postarané.