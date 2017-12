Battleforge - vyložte karty na stôl

Na marketingové reči (nielen) vývojárskych firiem môžete buď naletieť, pokojne ich ignorovať alebo si z nich vybrať to rozumné, čo v konečnom dôsledku bude synonymom pre pravdivé.

30. apr 2009 o 18:30 Ján Kordoš

Podobne ako vy, i my sme počuli, čo všetko Battleforge bude obsahovať, ako sa všetko na strategickom, MMO, kartovom a KVA (kto-vie-akom) poli zmení. Tieto báchorky skúsenejší čitatelia už poznajú, veselo ich ignorujú – a navyše, je to hra od EA, takže hráči sú ostražití. Vedeli sme, že pôjde o zaujímavú skúsenosť, samotné hranie ukázalo, ako sa dá obyčajný multiplayer nazvať originálnym MMO v žánri stratégií, no na druhú stranu, aj napriek tomu sme sa bavili.

Fantasy

Ak ste o Battleforge ešte netušili, nič sa nedeje. Ste na tom rovnako ako tí, ktorí už čo-to vedia, ale skúsenosť s hrou nemajú. Nový projekt od EA Phenomic je zmesou žánrov – podobne ako ich predošlá séria Spellforce. Na rozdiel od kombinácie RPG a RTS tu tentoraz dostaneme nasledovný guláš: karty, fantasy, stratégia, multiplayer, sociálna sieť a nech aspoň chvíľu netápate, tak povedzme i Warcraft. Ono je totiž na prvý pohľad Battleforge takmer ako každá druhá stratégia. Keďže sa jedna odohráva počas Druhej svetovej a druhá zas v nejakom fantasy univerze, dokážete si predstaviť, čo vás v rovine vizuálnej a príbehovej približne čaká. Ak nie, predstavte si Warcraft, ten poznať musíte. Trochu farebnejší, viac vyčačkaný, s peknými modelmi jednotiek a takými tými efektmi, pri ktorých modelovaní sa vám aspoň čiastočne roztočí chladič na grafickej karte.

Pri pohľade na obrázky by ste nepovedali, že sa jedná o niečo prekvapujúce. Máte jednotky, tie posielate na jednotky nepriateľa (v prípade inej úlohy niečo bránite alebo naopak niečo boríte, prípadne nikomu musíte poriadne nafackovať), svoje jednotky podporujete podpornými kúzlami, nepriateľské jednotky atakujete útočnými kúzlami a surovina je vlastne len jedna, príliš sa však o ňu starať nemusíte. Ako už tušíte, fígeľ je v kartách.

Karty

Na začiatku dostanete balíček kariet. Ak poznáte Magic: The Gathering (a to by ste poznať mali, ide o zrejme najznámejšiu kartovú hru – samozrejme hneď po mariáši a teste pred pokerom), ste za vodou. Každá karta je prezentovaná fešným (fantasy) obrázkom. Predstavte si ju ako ikonu, na ktorú kliknete, ak chcete vyrobiť panáka v bežnej stratégii. Kariet máte v balíku hneď niekoľko, jednotiek je veľké množstvo, k tomu dostanete aj kúzla, ktoré vám buď pomáhajú alebo znepríjemňujú život nepriateľovi. Na začiatok dostanete zopár kariet vybranej magickej sily. Skúsení matadori už vedia, že s modré karty prezentujú ľad (zamerané na defenzívnu taktiku), červené oheň (útočenie), zelené prírodu (liečenie, podpora) a fialový je farba tieňov alebo ak chcete nemŕtvych. Do hry si môžete vziať len 20 kariet, čo vám pri prvých hrách bude pohodlne stačiť, no neskôr pocítite výrazné obmedzenie.

Keď sa totiž do hry ponoríte, začnete využívať faktu, že si na mape môžete poskladať vlastný balík z dvoch rôznych magických síl a už len vyberáte, čo vôbec si ponecháte v hre a nie, čoho sa zbavíte, pretože to nepotrebujete. Zostaviť si vlastný balík je základným krokom, ktorý musíte zvládnuť. Inak dostanete nielen od skúsených hráčov takú otcovskú, že vám to môže hranie na chvíľu znechutiť. Keďže v Battleforge v klasickom zmysle slova nestaviate žiadne budovy, musíte sa postarať aspoň o základné zdroje. Každé vyvolanie karty stojí nejakú tú manu. Tej je kopec, niekedy kopcov niekoľko. Čerpáte ju zo Studní Moci, ktoré sú vyčerpateľné, ale vyschnutého prameňa sa príliš obávať nemusíte, omnoho dôležitejší je rýchly prísun magickej sily. Na mapách je dostatok Studní a nie je to jediná „budova“, o ktorú budete so súperom zápasiť.

Ďalším dôležitým parametrom suplujúcim zdroje orby. Sú štyri, majú rovnaké farby ako magické sily a aktivujete ich v špeciálnych budovách zvaných Monumenty. Na mape nájdete Monument, kliknete, vyberiete farbu – podľa farieb kariet v balíku – a máte jeden orb danej farby, respektíve mágie. Každá karta totiž k vyvolaniu potrebuje nielen za hrsť mágie, ale i minimálny počet orbov, bez ktorých danú kartu jednoducho neaktivujete. Základným pravidlom je, že „lacné“ (čiže stoja jeden orb danej farby) jednotky sú slabé a na vyvolanie titánov, gigantických a silných potvoriek, potrebujete orby štyri. Lenže na začiatku máte orb len jeden a aby to nestačilo, balík máte zložený z dvoch druhov magických síl. Netreba pripomínať, že investovať musíte do správnych orbov, lenže zároveň treba dodať dôležitý fakt: najprv musíte na svoju stranu získať Monumenty. Máte balík poskladaný zo slabých kariet, ktoré môžete hneď vyvolávať? Na začiatku sa vám môže dariť, ale keď sa protivníkovi podarí dostať na maximálnu úroveň a vyvolá napr. Juggernauta (viď. video), máte doslova po vtákoch i jednotkách. Zložíte si teda balík zo silných kariet? Fajn, ale ako sa k danému počtu orbov prepracujete, keď nemôžete žiadne karty používať? Strategický efekt je zrejme jasný.

Eso

A nezabudnite, v balíku môžete mať len dvadsať kariet. Smiech prejde aj toho najzarytejšieho optimistu. Základná hra obsahuje celkovo 200 kariet a bolo by vhodné doplniť, že len dve stovky. Bude ich viac, aspoň v to pevne veríme a dúfame, že sa Battleforge bude rozširovať o nové edície. Tých zopár kariet, čo máte na začiatku, môžete samozrejme rozšíriť. Špeciálne karty získate po úspešných bitkách (či už v singli alebo multiplayeri) a ak sa vám to bude máliť, za virtuálnu menu si kúpite balík (obsahuje 8 kariet), v ktorom nájdete určite jednu špeciálnu, unikátnu kartu. Lenže to čosi stojí a tzv. BP (Battleforge points) vám nepribúdajú tak rýchlo, aby ste mohli kupovať nový balík každý deň. Ale vy môžete, tentoraz už však za menu skutočnú. Cink-cink a váš účet poklesne o nejaký ten cent, v tomto prípade skôr Euro. Fanatické zbieranie kartičiek, respektíve efekt „potrebujem to a to a za každú cenu“ možno niektorí poznajú z detských čias s hokejovými kartičkami. Športoví analfabeti leteli na "kukurukú" - a kto si spomenie na túto kravinu, vie svoje. Pomerne veľká suma za kúpenie BP sa síce mení i tak sa nám však zdá za 250 BP zaplatiť cca 2,50€, čo je zároveň cena jedného balíku.

Vo svojej podstate je totiž Battleforge takmer klasická fantasy real-time stratégia, v ktorej musíte použiť trochu inú taktiku, ale stále je to stratégia. Zberatelia budú platiť za nové a nové karty, na čo sa vývojári spoliehajú. Magic: The Gathering taktiež nie je lacný špás. Ďalším a dosť podstatným rozlíšením od tradičnej stratégie je možnosť vyvolávania nových jednotiek kdekoľvek. Kartu môžete aktivovať tam, kde máte jednotky, prípadne magickú studňu. To, že na mape vidíte (žiadne fog of war sa nekoná) malý nepriateľský hlúčik ešte neznamená, že nejde o pascu. Na hlavu sa vám môže zosypať čokoľvek a skúsení hráči vedia v hojnej miere využívať toto oblbovanie. Funguje to skvele, krivka zábavnosti sa náležite dvíha. Už to nie je len o tom, že vidíte valiacu sa armádu na svoje kráľovstvo, ale musíte reagovať na vzniknutú situáciu promptne a hlavne efektne. Keď vám protivník decimuje vašu armádu alebo Studňu moci, nikdy nesmiete vyplytvať všetku energiu, čo máte, pretože „ten druhý parchant“ môže mať čosi v zálohe. Skvelé, zábavné a tak trochu inak strategické.

Ale ako sme už povedali, okrem týchto „drobností“ ide o klasickú stratégiu. Dobre, drobnosti to sú možno na prvý pohľad a vy na jednotlivé špecifiká a klady kartovej stratégie prídete postupne, no inak je Battleforge hrou tuctovou. Navyše hrou, ktorá klame telom. Ono tu totiž nenájdete v menu nič také ako singleplayer (a kampaň či skirmish) a multiplayer, ale sa pekne nalogujete do hry (ak máte účet u EA Store, pokojne použite ten) na jeden zo serverov a hráte. Internet je nutnosťou a je úplne jedno, či mastíte karty osamote alebo v kooperácii či proti ostatnými hráčom. Miesto toho tu máte menu, odkiaľ si vyberáte ďalšiu misiu, testujete karty, zostavujete balík (môžete trénovať s vybranými kúskami a skúšať kombinácie v tréningovej aréne), obchodujete a obzeráte svoje štatistiky. Na výber sú PvE (player vs environment) mapy a PvP (player vs player) mapy. Čiže singleplayer (s možnosťou kooperatívneho hrania) a multiplayer. Aby to však dobre znelo, máme tu spomínané PvE a PvP.

Rozprávka

Kampaň s príbehom je vlastne zhluk 19 máp, ktoré sú síce dobre navrhnuté a niekto si dal s ich tvorbou záležať a primárne sa zameral na hráča, no príbeh je... vlastne ani netušíme, že by tam nejaký príbeh bol. Áno, intro, bitka, ty ako jediný záchranca XYZ sveta a keby o tom nebolo pár riadkov v manuáli, ani len netušíme, že tam nejaká kampaň je. Na globálnej mape si totiž vyberiete ďalšiu misiu a idete ďalej, občas nejaké to NPC niečo povie, no príťažlivosť rozprávania je na bode mrazu. Aby sa nepovedalo: vy ako Pán nebies vdychujete život snom (=kartám), pomocou ktorých v krajine Nynu bojujete po opustení Bohov v období Veku súmraku za smrteľníkov. A kopec podobných blábolov. Je tu stupídne a aj stupídne podané, takže sa zmierte s tým, že kampaň je vlastne skirmish. Aj keď kvalitný, dokonca i s možnosťou kooperatívneho postupu, ale stále len zlepenec máp.

Hlavnou výplňou je – respektíve by mal byť – multiplayer. Proti ostatným hráčom sa mydlíte (čítaj bojujete proti nim, žiadne nemravnosti) v špeciálnych arénach alebo ak chcete mapách, ktorých je tucet a mohli by pribúdať, vôbec by sme sa nenahnevali. Ono je to fajn, zahrať si jeden na jedného a pozorovať súperovu stratégiu, učiť sa od neho a vyučovať zároveň. Ak sa vám bude máliť, sú tu aj tímové bitky, ale to už je na mape tak husto, že by sme nechceli vidieť ako to vyzerá pri maximálne možnom počte - tucte hráčov. Práve v multiplayeri – a výhradne v ranked zápasoch – vám pribúdajú skúsenosti a keď sa vám bude dariť, môžete si niektoré karty vylepšiť. Zoslaný blesk už nebude len ledva viditeľná iskierka, ale doslova pyrotechnická šou. Viac príkladov nepotrebujete, leda že ste k hrám pričuchli práve v tejto chvíli. Ak sa tak stalo, potom zlepšujete vlastnosti vybraných kariet ako jednotiek.

Takže tu nemáme žiadne poriadne ťaženie, ono aj tie MMO prvky sú vlastne zastúpené tým, že proste hráte proti živým protihráčom. My to voláme multiplayer, v EA MMORTS. Je síce pravdou, že ste neustále nalogovaní na server, že môžete chatovať s ostatnými hráčmi, predávate a nakupujete karty, čiže ste v primitívnej sociálnej sieti, no toto jednoducho nie je MMO, ale len MO a vlastne ani to nie. Komu sa skratky páčia, toto marketingové oblbovanie (ono všetky tie skratky totiž teraz letia) nazveme Uknd. A radšej ho nepreložíme.

Ani tá grafika a hudba nie sú extrémne príťažlivé, ale to berieme paradoxne ako klad, pretože hra je to svižná a taká byť predsa musí. Miera efektov je zameraná výhradne na mágiu, prostredie je statické ako slovenskí hokejisti. Ale ono to predsa stačí, je to zamerané na multiplayer, a preto mávneme rukou i nad priemernou umelou inteligenciou, ktorej robí problém zaútočiť nečakane, rýchlo a vtipne, brániť zónovo a... a ďalšie prirovnanie k našim krasokorčuliarom by už nebolo ani vtipné.

Battleforge je hrou, ktorá prišla možno v nevhodnú dobu, pretože strategických titulov je tu ako maku, ale čert to vezmi. Keď je kvalitná, presadiť by sa mala. Battleforge je strategickou hrou, ktorá je tak trochu iná ako zvyšok konkurencie – karty menia niektoré princípy, ale stále je to len fantasy stratégia. Len si armádu zostavujete sami. Určite zaujímavý počin, ktorý by bolo škoda prehliadnuť. Kvalitne odvedená práca sa pozná okamžite, avšak príde nám, že do vytúženej osmičky chýba povestný, a ten najťažší, krok. Bohatší obsah, vnútro hry a nielen princípy, zatvorili brány ako Dawn of War 2, tak i Battleforge. Aj preto dostanú rovnaké hodnotenie. Že sú to obe stratégie vynikajúce, netreba pripomínať, len majú pomalší štart. Veríme, že sa rozbehnú, pribudne bonusový obsah (zadarmo!) a potom nemusíte ani sekundu rozmýšľať. To vlastne nemusíte ani teraz, len aby ste vedeli, do čoho vlastne idete.

Virtuálne karty

Battleforge samozrejme nie je prvou kartovou hrou. Kedysi dávno, pradávno, keď Pentium s frekvenciou nad 100 MHz bolo solídnym, ak nie nadupaným strojom, sa objavili hneď dve Magic: The Gathering hry takmer zároveň. Jedna kvalitná, vynikajúca, s vynikajúcim príbehom (od Microprose) a jedna priemerná (od Acclaimu). Tá prvá bola skvostom, panáčikom sme chodili po mape ako v RPG a keď sme stretli na mape zlého panáka, vytiahli sme karty na stôl a už to išlo. Ostatné Magicy sa už príliš nepredrali do podvedomia hráčov ako tieto archaické skvosty. Ak vynecháme Solitaire a podobné kartové hry, objavila sa vcelku nedávno originálna „kartová“ hra. Eye of Judgment bude zrejme rovnakou neznámou. Tento projekt sa totiž objavil výhradne na Playstation 3 a karty ste skutočne vykladali na špeciálnu hernú plochu. Zostavili ste si balík kariet, rozprestreli špeciálnu mapu, postavili „lešenie“ pre kameru a tá snímala položené karty na ploche, ktoré na obrazovke skutočne bojovali. Šialené a trochu kontraproduktívne, ale celkom zábavné. Problémom bol jednoduchý: museli ste zakupovať šialene drahé balíčky (alebo ich získať nelegálnou cestou a žhaviť laserovú tlačiareň) a keď už ste hrali akúsi náhradu Magicu, samotná hra skôr prekážala... Mastiť karty je totiž najlepšie naživo. Battleforge ide tou najlepšou možnou cestou, pretože spája dva obľúbené žánre dohromady.

Zdroj screenshotov: Crispy Gamer