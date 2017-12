Kauza okolo konzolového Zaklínača

30. apr 2009 o 9:45 Ján Kordoš

Prvé dohady o tom, že za všetkým stojí finančná kríza a CD Projekt Red sa radšej rozhodol sústrediť na plnohodnotné pokračovanie Zaklínač 2 pre PC, by neboli ďaleko od pravdy a nikto by to nepovažoval za príliš veľké prekvapenie.

Stránka GameBanshee prišla s týmito pomerne zaujímavými informáciami. Keďže bol prvý Zaklínač pre PC nielen jedným z najlepších RPG titulov poslednej doby, ale zároveň i finančne úspešným projektom, nechcelo sa nikomu veriť, že by CD Projektu Red došli tak rýchlo peniaze. Vydavateľ Atari o ničom netušil a tak sa vytvorilo vynikajúce miesto pre rôzne dohady.

Po prehovorení francúzskeho vývojárskeho štúdia Widescreen Games, ktoré malo na starosti podstatnú časť vývoja konzolovej verzie sa zdalo byť všetko potvrdené. Vraj nedostali už tri mesiace zaplatené za svoju prácu a projekt im bol samotným CD Projektom Red odobratý. Strach z ohrozenia nielen konzolovej, ale i PC verzie začal rásť.

Pravda sa napokon ukázala byť niekde úplne inde – teda ak sa rozhodnete uveriť poslednému vyjadreniu priamo z úst šéfa CD Projektu Michala Kiciniskeho. Ten pre stránku VG247 uviedol, že ide o jedno veľké nedorozumenie. Podľa jeho slov konal šéf Widescreen Games Olivier Masclef prekvapujúco, keďže sa problémy rozhodol riešiť cez médiá a nie priamou komunikáciou. Podľa Kicinskeho boli všetky platby riadne uskutočnené. Vzhľadom na príliš pomalý vývoj a plnenie jednotlivých bodov vo vývojárskom pláne (milestones) dostali francúzski tvorcovia zaplatené len za to, čo skutočne dokončili. Nepomohol ani prechod niekoľkých vývojárov z poľskej centrály priamo do Widescreen Games a termín vydania sa neustále presúval. Nespokojný CD Projekt Red preto konzolového Zaklínača francúzskemu štúdiu odobral.

Zdá sa, že verzia priamo od CD Projektu Red pôsobí najpravdepodobnejšie.

