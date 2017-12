Čo sa deje doma, keď tam nie ste?

Možno vám škriatkovia schovávajú veci, aby ste ich neskôr museli hľadať, možno vám sused chodí na záhradu tancovať so šamanom, aby sa vám nič dobré na hriadkach neurodilo. Neistotám je koniec. Nevyriešiteľné záhady odhalí kamerový systém, ktorý nemusí by

ť vôbec komplikovaný. Ak sa do výroby pustí firma, ktorá sa venuje viac počítačovému príslušenstvu ako bezpečnostným systémom, môže to dopadnúť celkom zaujímavo.

Keď sme do redakcie na testy dostali stavebnicovú sadu Video Security z dielní Logitechu, mysleli sme si, že ide len o vylepšené webkamery, ktoré s doplnkovým softvérom zvládnu dohľad nad domácnosťou. Ukázalo sa však, že ide o dobre navrhnuté riešenie nielen pre domácnosti, ale aj pre malé firmy, ktorého inštaláciu zvládne aj začiatočník.

Ako systém pracuje? Kým k počítaču pripojíte pomocou USB kábla komunikačný modul a kamery môžete umiestniť kdekoľvek – vzájomne komunikujú po elektrickej sieti. Jedinou podmienkou je, aby boli všetky adaptéry pripojené k jednému fázovému rozvodu. Bez vašej asistencie vytvoria šifrovaný kanál pre dáta, aby prenášali grafické informácie z miesta dohľadu k softvéru. Znamená to, že kým v interiéri môžete umiestňovať štandardné a skryté kamery zabudované v hodinách, do exteriéru montujete kamery s infračerveným reflektorom, ktoré sú zapuzdrené tak, aby odolávali vonkajším vplyvom. V tomto ročnom období sme síce nemohli preveriť, ako sa kamery správajú v silných mrazoch a horúčavách, s kvalitou obrazu sme boli spokojní cez deň i v noci. Najviac nás oslovilo to, že sme nemuseli strácať čas naťahovaním novej kabeláže, či definovaním bezdrôtovej siete, ktorá neraz so sebou prináša viac rizík, ako úžitku.

Systém umožňuje kombinovať celkovo až šesť kamier, nad ktorými má patronát dodávaný softvér. Umožňuje sledovanie obrazu v reálnom čase, ale na pevný disk nahrá tie sekvencie, ktoré určíte. Záznam sa môže uskutočniť pri každom pohybe v ľubovoľnom mieste záberu, dokonca môžete určiť plochy, ktoré sa budú brať do úvahy, a ktoré ignorovať. Ak máte cez okno miestnosti výhľad na rušnú cestu a nechcete, aby pohyby spúšťali záznam, okno z monitoringu vynecháte.

Softvéru zatiaľ síce chýba lokalizácia, jeho obsluha je však rovnako intuitívna, ako na ľubovoľnej dohľadovej centrále. Ak máte v domácnosti nepretržité širokopásmové pripojenie, systém vás vždy upozorní na to, keď sa čosi vo vašej neprítomnosti deje. Nie, nemusíte siahať po notebooku – e-mail prichádzajúci na váš mobil vás upozorní na udalosť a priamo z neho si môžete pozrieť záznam udalosti. Ak máte zlé tušenie, spustíte si celú dohľadovú centrálu nadiaľku.

Jedinou nevýhodou systému je, že bez bežiaceho softvéru je nefunkčný. Ak počítač zamrzne, alebo zlyhá, systém je vyradený z prevádzky. Dúfame, že Logitech nenechá na seba dlho čakať a v dohľadnej dobe predstaví vynovenú verziu, ktorá sa zaobíde aj bez počítača. To sa však premietne aj do ceny.

Nuž a ako je to s tými kamerami? Nie, nejde o žiadne hračky. Aj keď elektronicky ovládaný zoom a natáčanie v štýle kamier AXIS je iba hudbou budúcnosti, počítať môžete s vymeniteľnými objektívmi s rôznymi ohniskami a doplnkovými infračervenými reflektormi, ktoré neviditeľne osvetlia každú miestnosť.