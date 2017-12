Jediné heslo vaše súkromie neochráni

Ako dlho potrvá zvedavcovi, aby sa prepracoval k súborom vo vašom počítači? Ak je vašou jedinou ochranou prihlasovacie heslo do Windows a nepoužívate šifrované priečinky, po naštartovaní systému zo špeciálneho CD alebo diskety a vaše heslo je minulosťou.

30. apr 2009 o 7:50 Milan Gigel

Stačí však málo a váš počítač môžete zmeniť na nedobytnú pevnosť. Prelomiť silné šifry by trvalo celé roky.

Súkromie je na nezaplatenie. Obzvlášť v prípade ak pracujete s mobilným počítačom, alebo má k vášmu stroju prístup ktokoľvek. Existuje mnoho úrovní ochrany, za ktorú nemusíte zaplatiť ani cent. Výrobcovia však nechávajú všetko na pleciach svojich zákazníkov. Všetko si musíte nastaviť sami.

Bez hesla nenaštartuje

Každý počítač je možné nastaviť tak, aby pri spustení pýtal používateľské heslo, prípadne zosnímanie odtlačku prstu. Samotné dáta na disku to síce neochráni, neznalých zvedavcov však táto ochrana odradí. Prístupové heslo sa nastavuje v SETUPe počítača, ku ktorému sa prepracujete po zatlačení niektorého z tlačidiel F1, F2, F10 či DEL. Heslo je potrebné vložiť pri každom zapnutí počítača, alebo jeho prebudení z hibernácie. Zabráni tomu, aby útočník naštartoval systém z vlastného disku či USB kľúča.

Snímače odtlačkov dokážu tento proces výrazne zjednodušiť. Nie sú bezpečnejšie ako heslá, odbremenia vás však od opakovaného písania na klávesnici. Žiaľ, pre ich sprevádzkovanie je potrebné siahnuť po softvéri dodávanom výrobcom notebooku, ktorý neraz nie je lokalizovaný. V SETUPe toho veľa neporiešite.

Kým na stolových počítačoch je možné štartovacie heslo po otvorení vymazať, niektorí výrobcovia notebookov ho nevedia odstrániť ani v servise. Preto buďte opatrní a dávajte si pozor na to, čo píšete.

Disk, ktorý sa s cudzími nebaví

Uzamknutie počítača nezabráni tomu, aby bolo možné jeho pevný disk vložiť do iného stroja – či už pre čítanie dát, alebo ich kopírovanie. Základnou úrovňou ochrany je blokovanie na úrovni radiča pevného disku. Prostredníctvom hesla vloženého do SETUPu je možné zaistiť, aby sa disk s inými počítačmi bez znalosti hesla nebavil. Výhodou je, že toto heslo stačí nastaviť iba raz a potrebovať ho už nebudete.

Žiaľ, takáto ochrana nie je príliš efektívna. Zabráni však tomu, aby si útočník bez vášho vedomia vytvoril kópiu vášho pevného disku. Ak pôvodný stroj zlyhá a zabudnete na to, aké heslo ste použili, pomôžu vám firmy zaoberajúce sa obnovou dát.

Zabezpečte operačný systém heslom

Ani štartovacie heslo, ani ochrana pevného disku vám nepomôžu vtedy, ak sa vášho stroja zvedavec zmocní v úspornom režime, alebo v momente, keď sa od neho vzdialite. Využite preto používateľské profily operačného systému naplno a vybavte ich heslom. Nastavte systém tak, aby si vždy pýtal heslo pri návrate zo šetriča obrazovky a šetriaceho režimu, privítaciu obrazovku nahraďte dialógovým oknom, kde je potrebné okrem hesla vložiť aj meno používateľa. Pri každom opustení počítača sa naučte používať kombináciu tlačidiel WIN+L, alebo tlačidlo Lock na multimediálnej klávesnici. Postrajú sa o to, aby ste sa bez hesla k počítaču nemohli vrátiť.

Týmto krokom si vytvoríte bariéru pred zvedavými kolegami a rodinnými príslušníkmi, stále sú tu však nástrahy, ktoré na vás číhajú.

Šifrujte disky, USB kľúče, všetky médiá

Ak chcete mať istotu, že vaše dáta sú skutočne v bezpečí, musíte sa postarať o ich ochranu. Bez ohľadu na to, či sú na pevnom disku či USB kľúči, dôležité je, aby boli uložené tak, aby boli bez prístupového hesla nečitateľné. A práve to zabezpečuje šifrovanie. Softvér TrueCrypt je k dispozícii zadarmo a používa také nástroje, ktoré sú štandardom pre uchovanie tajných vládnych dokumentov. Trvalo by roky, kým by sa útočník prepracoval k vašim dátam. Dobrou správou je, že šifrovať môžete i štartovací disk vášho počítača. Dokonca tak, že navonok bude vyzerať bez hesla ako nefunkčný.

Silné šifry zabránia aj polícii, aby vám dokázala že máte na pevnom disku nelegálny softvér, či multimédiá. Ak si však nedáte pozor na spojenie s internetom, nepomôže vám ani to.

Zablokujte spojenia, ktoré nechcete

Pri práci s internetom a spojení s P2P sieťami nikdy neviete, kto je na druhej strane. Aj keď si myslíte že ste v bezpečí, ktosi na druhej strane internetu môže vedieť, ktoré súbory hľadáte, sťahujete, alebo aké sú vaše zvyky pri surfovaní. Našťastie, existuje riešenie, ktoré zablokuje všetky nežiadúce cestičky bez toho, aby ste sa museli rozumieť sieťam.

PeerGuardian je bezplatný filter, ktorý sa automaticky aktualizuje cez internet. Pozná adresy vládnych počítačov, rozozná inzerentov a vie aj adresy počítačov, na ktorých číhajú filmové a hudobné vydavateľstvá, aby sa dozvedeli o vašich priestupkoch. Po inštalovaní určíte koho blokovať a o zvyšok sa už nemusíte starať. Budete vo väčšom bezpečí, ako za firewallom.

Myslieť by ste mali aj na internetový prehliadač, s ktorým každodenne pracujete. Zablokovanie cookies síce zvýši vaše súkromie, omnoho lepšie však bude rozhliadnuť sa po doplnkoch, ktoré sa tejto problematike venujú. Okrem toho že vám poskytnú ochranný štít, dokážu vás ukryť za sieť, cez ktorú vás nemožno vystopovať. Najpopulárnejším riešním je nástroj TOR, ktorý dokáže ukryť nielen prehliadač, ale aj iné internetové softvéry.

Môžete síce zabrániť tomu, aby ste boli na internete identifikovaní a firewallom môžete blokovať spojenia so sieťami, ktorým nedôverujete, nič to však nebude platné bez toho, aby ste mali kontrolu nad tým, čo odosielate zo svojho počítača.

Šifrovaná komunikácia

Ak komunikujete s počítačmi v internete bez šifrovania, každý poskytovateľ internetu, cez ktorého uzly dáta putujú môže sledovať, čo robíte. Správca vašej siete môže čítať správy odosielané komunikačným klientom, e-maily môžu byť pod dohľadom bez toho, aby ste o tom vedeli. Ako sa chrániť?

Používajte zabezpečené spojenie so servermi. V prípade webov to znamená použitie protokolu https:// namiesto http://, v prípade IM klientov si vyberajte také softvéry, ktoré zabezpečený prenos podporujú. Šifrujte dáta, ktoré odosielate elektronickou poštou. Pre tento účel vám poslúži balíček PGP. Ak používate internet pre telefonovanie, mali by ste vedieť že aj tu existuje spôsob, ako sa chrániť. Nástroj Zfone zašifruje telefonáty.

Všetko by však bolo zbytočné, ak by vaše spojenie s internetom tiež nebolo bezpečné. Ak komunikujete bezdrôtovo, WPA ochrana by mala byť samozrejmosťou.