Obedná pauza: hadia klasika

30. apr 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Snake Classic je taká... hadia klasika. Musíte zbierať potravu, ktorá vášho hada stále predlžuje. Nesmiete pritom naraziť do prekážok, do krajov obrazovky, no a hlavne do seba! Oldschoolovka, ale počas obednej pauzy dokáže príjemne zabaviť. Ovládanie:

Klávesnica - šípky, alebo myš. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.