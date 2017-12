Ako byť na internete anonymný

Európska únia a vlády krajín začínajú postupne prijímať legislatívu, ktorá začína nabúravať našu anonymitu. Čo robiť, aby nás na internete nikto nevypátral?

29. apr 2009 o 0:00 Milan Gigel

Ako dosiahnuť anonymitu? Používajte distribuované siete na to, aby nebolo možné určiť, kde ste Zakážte prehliadaču používať cookies a použite filtrovací softvér Zablokujte používanie skriptov Nespúšťajte zo serverov žiadne súčasti, ktoré žiadajú vaše povolenie Vyhýbajte sa službám, ktoré žiadajú overenie používateľským účtom

S vyhľadávacími službami to nie je iné. Ak ste si niekedy nazreli do svojho profilu na Googli, určite viete, že sú tam uložené vaše vyhľadávania za niekoľko posledných mesiacov.

Z hry nevypadávajú ani poskytovatelia internetových pripojení. Ich povinnosťou je archivovať, ku ktorým serverom sa pripájate, aby bolo možné neskôr zistiť, či ste v niektorých veciach mali prsty, alebo nie. Dá sa tento problém riešiť? Áno, avšak bez doplnkového softvéru to nejde. Prezradíme vám, ako na to.

Skryte svoju identitu

Internetové služby rozoznávajú svojich klientov najčastejšie prostredníctvom identifikátorov, ktoré im pridelia pri prvej návšteve. Využívajú na to internetový prehliadač, ktorý je štandardne nastavený tak, aby im vychádzal v ústrety. Tak ako vy môžete pracovať s jeho nastaveniami, servery môžu na váš počítač ukladať cookies. Je to, akoby použili pamäť vášho prehliadača na to, aby im neskôr dokázal pripomenúť to, čo mu zverili.

Každý používateľ služby nesie vo svojom prehliadači viacero informácií. Kým firmy bude zaujímať vaša identifkácia – ste používateľ číslo 721 354 – pre vás bude osohom to, že nebudete musieť pri každej návšteve opäť opakovať nastavenia, ktoré ste spravili prvýkrát.

Čo sa stane, ak cookies v prehliadači zablokujete? Servery budú vždy počítať s tým, že ich služby využíva nový používateľ. Nebudú tušiť, že je to ten istý počítač, ktorý ich navštívil včera, pred týždňom či pred mesiacom, aby zistil, či ceny nehnuteľností v Krupine stále klesajú.

Pri komunikácii so servermi však putujú aj iné informácie ako váš identifikátor. Na druhom konci linky je zrejmé, aký prehliadač ste použili, aký operačný systém používate, aké je rozlíšenie vášho monitora a podobne.

Ako to všetko zatrhnúť? Aby ste nemuseli meniť nastavenia prehliadača a blokovať jednotlivé funkcie, jednoduchšou cestou je siahnuť po softvéri Privoxy. Ide o sprostredkovateľa, ktorý na vašom počítači odfiltruje z komunikácie všetky znaky, ktoré pomôžu určiť, že ste to opäť vy.

Skryte svoju polohu

Áno, jednoduchým softvérom sme vyriešili situáciu tak, že pri každom pripojení k ľubovoľnej službe bude až do prihlásenia menom a heslom zrejmé, že ide o nového návštevníka. Čo však adresa vášho počítača? Po pripojení získa každý stroj jednoznačnú adresu, aby servery vedeli, kam majú odpovede na dopyty posielať. Adresa samotná síce neprezradí, kto ste, váš poskytovateľ internetu vie však kedykoľvek povedať, že piatok trinásteho, onoho nešťastného dňa, ste jej používateľom boli vy. Bez toho, aby ste prehovorili, je zrejmé jediné – ste zo Slovenska a s najväčšou pravdepodobnosťou sedíte v Bratislave.

Dá sa aj tento problém riešiť? Áno, existuje množstvo projektov, ktoré dokážu vašu polohu utajiť. Využívajú na to všetkých účastníkov siete, aby vaše požiadavky odoslali na server práve oni. Ak teda chcete načítať titulnú stránku denníka SME, požiadavka môže prejsť cez ďalších troch internetistov a na server dorazí napríklad z Kórey. Odpoveď potom putuje rovnakou cestou k vám. Daňou za súkromie je však pomalšia rýchlosť prenosov.

Aby ste sa stali súčasťou takejto siete, potrebujete použiť softvér, ktorý vás do nej zapojí. Najjednoduchšie je siahnuť po nástroji Tor, ktorý je neraz distribuovaný v balíčkoch s prednastaveným internetovým klien〜tom, aby ste nemuseli skúmať, ako systém sprevádzkovať.

Ak teraz budete pristupovať k webu opäť, každá jeho čiastka sa bude sťahovať z úplne inej adresy – všetkých, len nie tej vašej.

Dá sa to aj jednoduchšie?

Ak ide o jednorazovú záležitosť, nie je nevyhnutné siahať po kompletnom riešení. Ľubovoľný vyhľadávač vám po vložení kombinácie „free anonymizer“ ponúkne desiatky riešení, ktoré fungujú priamo v okne prehliadača.

Zväčša sú však až príliš pomalé na to, aby oslovili.