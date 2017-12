Ste pripravení na digitálny kolaps?

Niekedy stačí málo. Notebook, ktorý ešte včera fungoval ako hodinky, dnes akosi nevie naštartovať. Nie, nezlyhala základná doska, v poriadku je aj napájací adaptér. To iba pevný disk sa vybral na večný odpočinok do digitálneho neba. Spolu s vašimi dátami,

29. apr 2009 o 0:01 Milan Gigel

fotografiami, kontaktmi a dokumentmi, ktoré už nikdy neuvidíte. Ste pripravení na takéto situácie?

Jediným účinným liekom na digitálnu boľačku je zálohovanie. Nemusíte byť špecialisti na informačné technológie, dokonca nie je nutné, aby ste investovali do drahých riešení. Stačí, ak sa postaráte o to, aby ste mali údaje uložené na viacerých miestach. Siahnuť môžete po optických nosičoch, externých pevných diskoch, či internetových úložiskách. Čím vzdialenejšie vaše zálohy budú, tým pokojnejšie budete môcť spávať.

Diskotéka s dátami

Cédečká, či dévedečká – obe majú čosi spoločné. V malom formáte ponúkajú vysokú kapacitu na ukladanie dát a so zápisom si poradí takmer každý. Výrobcovia napaľovacích softvérov dnes myslia na všetko. Postarajú sa o zber fotografií z vášho disku a ich archiváciu, rovnako dobre dokážu na disku vyhľadať dokumenty alebo videá. Stačí pár minút a je to v suchu.

Zazálohované dáta však bez dobrej starostlivosti o disky nebudú čitateľné naveky. Napálené disky patria do škatuliek, mimo dosahu ultrafialového žiarenia a do prostredia, kde teplota nestúpa nad hranicu 30 °C. Nezaškodí, ak sa pravidelne presvedčíte o tom, či je možné zálohy bez strát prečítať. Pre tento účel poslúži voľne dostupný softvér CDCheck. Síce nezistí, či sa v súbore s koncovkou .JPG nachádza bezchybná fotografia, dokáže však prezradiť, či je možné všetky uložené dáta prečítať z disku bez pochybenia. Takúto kontrolu by ste mali uskutočniť ihneď po zálohovaní – najlepšie na inom počítači.

Verbatim vie, ako na to Čo by ste povedali na dévédéčko, ktoré zazálohuje vaše fotografie bez toho, aby ste museli inštalovať nejaký softvér? Zasuniete ho do mechaniky, odpoviete na niekoľko otázok v slovenčine a súbory sa duplikujú na dúhový kotúč. Zálohovanie fotografií na disky Verbatim PhotoSaveDVD zvládne aj úplný začiatočník. Disky vo formáte DVD-R obsahujú okrem voľného priestoru aj softvér, ktorý sa spustí po ich zasunutí do mechaniky. Aké jednoduché – že to nikomu nenapadlo skôr.

Roztočte to s diskami

Ak nemáte s optickými diskami dobré skúsenosti, možno je pre vás ideálnym riešením externý pevný disk. Pomocou rozhrania eSATA, FireWire či USB ho pripojíte ku svojmu počítaču a razom máte o jednu diskovú jednotku viac. Aký postoj zvolíte k zálohovaniu je iba na vás. Súbory môžete kopírovať do priečinkov ručne, spoľahnúť sa však môžete aj na zálohovacie softvéry, ktoré sú neraz súčasťou dodávky.

Ak zálohujete príležitostne, prvá alternatíva bude jednoduchšia. Sami viete, na čom vám záleží, a čo v prípade výpadku oželiete. Ak si však priplatíte za diskovú jednotku s tlačidlom, stačí ak venujete niekoľko minút správnemu nastaveniu softvéru a zálohovanie sa môže stať každodennou rutinou. Po pripojení diskovej jednotky kliknete na tlačidlo zálohovania a o zvyšok sa postará softvér. Je tu však malý háčik. Na cieľovom disku nenájdete jednotlivé súbory, ale archívy. Ak čosi treba z archívu vytiahnuť, bez softvéru sa vám to nepodarí.

Podľa čoho vyberať? Poobzerajte sa nielen po kapacite, ale aj po rýchlosti disku. Čím väčšie objemy dát zálohujete, tým viac rýchlosť rozhoduje.

FireWire, USB alebo eSATA? Pri výbere externého disku záleží na tom, aké porty má váš počítač. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že eSATA je síce novinkou, dokáže však prenášať dáta podstatne rýchlejšie, ako akékoľvek iné riešenie. USB je všadeprítomný štandard, FireWire dokáže odľahčiť pri prenose dát procesoru. Neulakomte sa na lacné externé disky so sieťovým rozhraním. Ponúkajú síce komfort, prenos dát je však žalostne pomalý.

A čo ostatné počítače?

Kto používa v teréne notebook a doma stolový počítač, ten vie o čom je reč. Ak dáta synchronizujete medzi dvoma strojmi, pravdepodobnosť ich straty je polovičná. Ukradnutý notebook možno oželiete ak budete mať istotu, že všetky dáta máte aj doma.

Operačné systémy Windows sú vybavené nástrojom na synchronizáciu priečinkov. Ak to však chcete mať pod kontrolou bez toho, aby ste sa museli pustiť do čítania literatúry, stiahnite si z webu Microsoftu bezplatný nástroj SyncToy. Postará sa o obojsmernú duplikáciu dát nielen medzi notebookom a stolovým PC, ale aj medzi počítačmi v lokálnej sieti. A ak by ste chceli to najcennejšie zálohovať na počítačoch svojich príbuzných v iných mestách, prepojte svoje počítače privátnou sieťou Hamachi. Bude to, ako by ste sedeli jeden vedľa druhého.

Pri zálohovaní dát medzi počítačmi myslite na to najdôležitejšie. Káblové prepojenie je vo väčšine prípadov rýchlejšie, ako bezdrôtové. A ak to s intenzívnym tokom dát myslíte vážne, vymeňte starý stomegabitový hardvér za gigabitový.

Nezabudnite na internet

Čo je doma to sa počíta, ak vám však z príbytku vyšľahne ohnivý kohút, upečené zálohy vám príliš nepomôžu. Internetoví giganti vedia, ako na to. Dáta svojich klientov ukladajú na rôznych serveroch tak, aby sa nemuseli obávať o ich stratu. Prečo nenaložiť starosti na plecia iných?

Služby, ktoré vám umožnia zálohovať osobné dáta na internete nájdete vo vyhľadávači rýchlejšie, ako by ste si mysleli. Myslite však na to najdôležitejšie. Čo je dôverné, to bez silného šifrovania na internet nepatrí. S fotografiami, videami a hudobnými nahrávkami je to však iné. Ak si zriadite privátne albumy a súbory nahráte na server v plnej kvalite, nemáte čo stratiť. Čo poviete na Picasu, Google Docs, Flickr, či YouTube? Nech sa kdekoľvek ocitnete v núdzi, s internetovým pripojením máte svoje súbory ako na dlani.

Čím skôr a hlavne pravidelne

Dokážete s istotou povedať, že sa vám podarí otvoriť v kancelárskom balíku tri roky starú výročnú správu? Možno ešte pred pol rokom bola bezchybná, pád operačného systému a niekoľko reštartov v nevhodnej chvíli však mohli prebudiť digitálneho škriatka, ktorý poprehadzoval pár núl a jedničiek, čím sa stal súbor nečitateľným. Preto zálohujte vždy za čerstva. Čím skôr to urobíte, tým menšia je pravdepodobnosť, že zálohujete poškodený súbor. Nuž a ako je to s tou pravidelnosťou? Myslite na ňu, aby ste nemuseli plakať nad rozliatym mliekom.