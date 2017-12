Stĺpček Miloša Čermáka: Miliarda

Do iPhonov či iPodov Touch si ľudia stiahli už miliardu aplikácií. Trvalo to deväť mesiacov, teda podstatne kratšiu dobu, než za akú si majitelia iPodov stiahli miliardu pesničiek z obchodu iTunes. To trvalo dva roky.

29. apr 2009 o 0:00 Miloš Čermák

29. apr 2009 o 0:00 Miloš Čermák

Je skvelé vidieť, že v dobe krízy vznikol taký životaschopný nový trh. Apple svojím obchodom s aplikáciami vytvoril platformu, ktorá dáva šancu každému, kto má dobrý nápad a odvahu. Apple zverejnil rebríčky najsťahovanejších aplikácií a z nich vidíme, že medzi ich tvorcami sú zabehnuté softvérové spoločnosti aj jednotlivci. Ukázali, že i dnes (alebo práve dnes) je možné rozbehnúť veľký biznis od nuly. To je ostatne prípad aplikácie Bump, ktorá síce nepatrí medzi najúspešnejšie, ale mala šťastie, že sa stala miliardtou. Vytvorili ju traja mladí Američania, ktorí minulý rok na jeseň prišli o miesto vo veľkej technologickej firme. Rozhodli sa preto vytvoriť aplikáciu, ktorá umožní zdieľanie dát medzi dvoma telefónmi. „Bump" je priateľské ťuknutie dvoch rúk zovretých do päste, v prípade Bumpu sú v tých pästiach ešte navyše telefóny. Môžu si tak jednoducho napríklad vymeniť kontakty. Bump je priamo ukážkovou aplikáciou, ktorá je nielen zábavná, ale má aj praktické využitie. Využíva vlastnosti iPhonu, ako sú pohybový senzor či satelitná navigácia. Zaujme na prvý pohľad. Skrátka dobrý štart do druhej miliardy. Stavím sa, že utečie rýchlejšie ako tá prvá.