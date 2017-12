Fable 2 sa dočká ďalšieho datadisku See the Future

28. apr 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Obsahovať bude niekoľko nových a rozsiahlych questov, nebudú chýbať ani predmety či nepriatelia. Datadisk bude úzko spätý s obchodníkom Murgom, ktorý vám bude zadávať nové úlohy. Toto rozšírenie bude na Xbox Live Marketplace prístupné za 560 MS points (67,99€ = 4200 MS bodov), čo približne zodpovedá sume 9.06€. Ako menší datadisk, ktorý dohráte behom pár hodín to nie je až tak zlá ponuka.

Omnoho radšej by sme však boli, keby bolo rozšírenie rozsiahlejšie a prinieslo by napríklad nové povolania, rozšírilo by Albion viditeľnejšie a spravilo ho rozmanitejším. Takto sa stiahnuteľný DLC obsah stáva v rukách vývojárov pákou na ťahanie peňazí z vreciek hráčov.

