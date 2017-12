Ako sa chrániť pred vírusovými hrozbami?

Niekto bojuje s červami a vírusmi takmer nepretržite, iní poznajú túto hrozbu iba z počutia. Ako je to možné? Všetko záleží na vašich návykoch a spôsobe pripojenia k internetu. Kým modemy otvárajú cestu k vášmu počítaču, smerovače vás chránia pred okolitý

m svetom. Pred hrozbami sa neskryjete, môžete im však cestu k vám skomplikovať.

Aj keď je antivírusový softvér najpoužívanejším liekom proti infiltráciám, žiadny z nich nie je všemocný. Ak budete ignorovať všetky pravidlá a návyky, budete v ohrození rovnako ako tí, čo antivírusový softvér nepoužívajú. Ako sa proti červom a vírusom brániť? Je to jednoduchšie, ako sa môže zdať.

Vymeňte modem za smerovač

ADSL modemy sú síce najlacnejším spôsobom pre pripojenie k internetovej sieti, ich bezpečnosť je však prinízka. Všetko má na svedomí dostupnosť vášho počítača z internetu. Akonáhle pri pripojení získate od poskytovateľa verejnú IP adresu, váš počítač sa stáva adresovateľnou súčasťou globálnej siete. A ak máte priamo dostupnú adresu, znamená to, že škodlivý kód môže hľadať na vašom počítači slabiny. Pri chybe v operačnom systéme vám nepomôže ani antivírusový softvér, ani firewall.

Smerovač – známy aj pod označením router – pracuje inak. Je to, ako by ste mali komorníka. Všetky dáta odosiela a prijíma za vás. Namiesto vášho počítača nasadzuje svoj krk práve on. Keďže vírusy a červy sa iba zriedkakedy zameriavajú na napádanie smerovačov, ste v bezpečí. Ak je to možné, využívajte na pripojenie k internetu sprostredkovateľa – router.

Aktualizujte operačný systém

Tvorcovia vírusov a červov sa spoliehajú na to, že nájdu vždy novú slabinu operačného systému. I keď neraz používajú ako poistku šírenie cez USB kľúče a sieťové disky, najlákavejšou cestou je infiltrácia cez internet. Do počítača sa kvôli chybám dostanú ešte predtým, ako môže zareagovať firewall či antivírusový softvér.

Operačné systémy Windows umožňujú automatickú aktualizáciu bez toho, aby sa musel používateľ o čosi starať. Systém stačí raz nastaviť a každú prvú stredu v mesiaci sa v počítači objavia opravy chýb, ktoré sa podarilo opraviť. Žiaľ, tí čo používajú nelegálne kópie systému sa boja toho, že Microsoft ich počítače bude blokovať či obmedzovať. A tak neraz túto funkciu vypínajú. Existujú aj alternatívne prístupy k aktualizáciám, ak ste na ne odkázaní, tak ich využívajte. Neraz ich nájdete pribalené k IT časopisom.

Na softvéry nezabúdajte

Ak je operačný systém v poriadku, vždy sa môže nájsť chyba v internetovom prehliadači, alebo inom zo softvérov pristupujúcich k internetu, či dokumentom z neho získaných. Preto je dôležité aktualizovať nielen systém, ale aj softvéry. Vývojári na to myslia a zväčša ponúkajú pri nových verziách avíza vždy pri spustení starej verzie softvéru. Útočníci môžu využívať vlastné webové stránky, alebo stránky na serveroch ktoré majú vo svojej moci na to, aby na vás zaútočili. Niekedy sa červ do vášho počítača dostane bez vášho vedomia, inokedy sa necháte oklamať a do svojho počítača si stiahnete trójskeho koňa sami. Naučte sa čítať texty v dialógových oknách na obrazovke a nepotvrdzujte každé „Yes“, ktoré sa zjaví pred vašimi očami.

Antivírus iba na čistý systém

Antivírusová ochrana je fajn, musíte však na ňu myslieť ešte vtedy, keď ste si istí, že počítač nie je infikovaný. Mnohé vírusy dokážu zablokovať beh antivírusových softvérov a prístup k stránkam, kde sú ich aktualizácie či inštalačné balíčky. Ak sú tvorcovia červov dostatočne zruční, bez špeciálnych nástrojov na ich odstránenie sa nezaobídete.

Nemusíte za antivírusový softvér míňať peniaze. Aj bezplatné verzie s pravidelnou aktualizáciou vás upozornia na to, že na vás číha riziko, či už na USB kľúči, alebo sa chystáte z internetu spustiť škodlivý kód. Ak sa rozhodnete priplatiť si, získate komplexnejšiu ochranu, ktorá kombinuje firewall s ochrannými štítmi registrov a rôznymi doplnkami.

Firewall odhalí, ak sa čosi deje

Firewall sleduje, ktoré softvéry pristupujú k internetu a ak sa objaví nejaká zmena, upozorní vás na to. Znamená to, že ak sa trójsky kôň pokúsi cez internet odoslať citlivé dáta na server svojich tvorcov, firewall sa vás spýta, či mu to umožníte.

Žiaľ, aj keď je táto ochrana dôležitá, určite nezaregistruje ak dáta odošle internetový prehliadač alebo ľubovoľný iný softvér, ktorý má prístup k internetu už povolený. Neraz však od neho získate signál, ktorý vás upozorní na to, že čosi nie je v poriadku.

Ako dodržať disciplínu?

Možno vám nepomôže ani stovka upozornení na to, že navštevovať nedôveryhodné weby sa nevypláca. Pornografia, cracky, zle riešení P2P klienti sú pre vás možno prioritou a nevzdáte sa ich ani napriek upozorneniam. Existuje však možnosť, ako problémy s bezpečnosťou riešiť.

Softvér, ktorý používate pre prístup k internetu je potrebné zapuzdriť tak, aby sa k bežiacemu operačnému systému nedostal. Znamená to, že aj keď z internetu stiahnete vírus alebo červa, po vypnutí softvéru sa stane neaktívnym. Najpoužívanejším nástrojom pre virtualizáciu je voľne dostupný softvér SandBoxie. Stojí medzi softvérom a operačným systémom, aby emuloval všetky zmeny v súborovom systéme aj v registroch.

Účinnejšou ochranou je úplná virtualizácia, kde je možné prevádzkovať sekundárny operačný systém, ktorý bude nezávislý od primárneho. Je to, ako by ste mali na stole dva počítače – jeden na prácu a druhý na špinavú robotu. Aj keď pracujete vo Windows, na špinavú prácu môžete mať Linux.

Kdesi na polceste sú linuxové distribúcie bežiace vo virtuálnom priestore s emuláciou. Bezpečným nástrojom pre prístup k nedôveryhodnému internetu môže byť Ubuntu Portable, ktorý netreba ani inštalovať. Stačí ho spustiť a na ploche pribudne menu s linuxovými aplikáciami. Takýto Firefox váš systém neohrozí.

Dá sa to aj inak?

Čo by ste povedali na počítač, ktorý je imúnny voči úplne všetkým zmenám? Ak sa čosi pokazí, stačí ho reštartovať a všetko je v pôvodnom stave. Lepšie povedané, vždy keď ho naštartujete bude začínať od toho istého stavu, v akom ste ho zakonzervovali. Nie, nie sú to žiadne čary, dokonca nepotrebujete ani špeciálny hardvér.

Microsoft ponúka bezplatné riešenie Windows SteadyState, ktoré premení počítač na terminál internetovej kaviarne, či školskej učebne, Deep Freeze je podobný systém, ktorý je pre domácich používateľov k dispozícii bezplatne. Nech sa deje čokoľvek, po reštarte je to preč.

Aká bude budúcnosť?

Zdá sa, že čím viac sa vývojári snažia chrániť systémy proti infiltrácii, tým viac červov, vírusov a útokov sa objavuje. Nemôžeme čakať žiadne radikálne zmeny. Všetko čo človek naprogramuje, to šikovnejší dokáže obísť.