Konami dáva ruky preč od kontroverznej hry z masakru v Iraku

28. apr 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Na Six Days in Fallujah spolupracujú vyslúžili vojaci, ktorí sa konfliktu aktívne zúčastnili a v priebehu hrania vám poskytnú ich zážitky. Skrátene: žiadne hrdinské Call of Duty, ale simulátor, ktorý by mal poukázať na drsnú stranu vojny, kde jedna chyba môže viesť k smrti.

Mladí chlapci bojujúci v Iraku sa tak behom okamihu stali priamymi účastníkmi pekla. Vojnu z nás zrejme nik nezažil na vlastnej koži, a preto si nedokážeme tieto zážitky predstaviť. Six Days in Fallujah malo tieto momenty simulovať. Či sa tak skutočne stane, je momentálne otázne.

Konami totiž vydalo oficiálne prehlásenie, v ktorom oznámilo stiahnutie podpory vývojárskeho tímu Atomic Games. Hru nebudú podporovať ako vydavatelia na početné ohlasy prevažne z USA, ktoré odsudzovalo rýpanie sa v čerstvej rane (info) a prebiehajúcom konflikte.

Videohry totiž podľa mnohých ešte nedospeli tak ako filmy či knihy a je nevhodné zaoberať sa vojnou, pretože ide o citlivú tému. Ako na takéto prehlásenie reagovať skutočne netušíme – nie je totiž jasné, ako mala (alebo vlastne ešte stále má) hra Six Days in Fallujah vyzerať a hlavne sa hrať.

Či pôjde skutočne o simulátor alebo hrdinskú akciu B-čkového razenia, netušíme. Napriek tomu nevidíme žiadny rozdiel medzi „zabíjaním“ vo Vietname, v Druhej svetovej vojne či v Iraku. Vždy ide o krviprelievanie, ktoré je zobrazené tak ako si to predsavzali vývojári.

Stačí sa pozrieť na ktorýkoľvek hrdinský film z Druhej svetovej vojny a napríklad seriálom Band of Brothers. Veríme, že sa napokon nájde vydavateľ, ktorý Six Days in Fallujah podporí. Bola by to obrovská škoda, keby sme mali stratiť hru, ktorá by sa verne snažila zobraziť veci tak, ako sa skutočne stali. Alebo žeby sa práve toho báli Američania?

Zdroj:Shacknews