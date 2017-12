Expanzie k Falloutu 3 i v krabicovej verzii

28. apr 2009 o 11:30 Ján Kordoš

Táto informácia sa objavila na Amazone, no pre slovenských hráčov to nič nerieši. Pokým ste si zakúpili anglickú verziu Falloutu 3 v zahraničí, zrejme doteraz neľutujete, no proti hovorí aj dodnes nespustená Live služba na Slovensku. Ak si teda chcete Fallout 3 zakúpený na Slovensku (čiže v lokalizovanej podobe) užiť, musíte si počkať na potvrdenie lokalizovanej verzie contentu, pretože anglická verzia vám bude na dve veci. Vydavateľ Cenega zatiaľ nepriniesol žiadnu oficiálnu informáciu okrem dávnejšieho „budeme sa snažiť“.

UPDATE - doplnené vyjadrenie distribučnej spoločnosti Cenega:

"Dvě rozšíření hry Fallout 3 (Operation Anchorage a The Pit) budou v prodeji v krabicové verzi a budou obsahovat kompletní lokalizaci, stejně tak jako původní Fallout 3. Do prodeje by se měly dostat na začátku června 2009. Předpokládaná cena je 599,- Kč - tato informace nicméně není potvrzena vydavatelem hry a bude tedy upřesněna společně s přesným datem vydání."

Zdroj:Joystiq