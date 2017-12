Čaká nás nová generácia optických diskov?

Čo by ste povedali na optický disk, ktorý svojou kapacitou obsiahne až 100 dévédéčiek? Firma General Electric tvrdí, že má v rukáve technológiu, ktorá to zvládne. Namiesto toho, aby laser vyrýval do povrchu pity pre nuly a jednotky, médium bude zaznamenáv

28. apr 2009 o 9:45 Milan Gigel, (mg)

ať kódované šachovnice. Je to, ako by lúč pri zázname nepísal body, ale šachovnicu vo formáte 10x10. Pri čítaní obsahu je postup rovnaký. Jediné miesto tak pojme stonásobok dát v porovnaní s klasikou. Ak vám je táto technológia akási povedomá, máte pravdu. Áno, hovoríme o holografickom zázname. S touto myšlienkou sa firmy pohrávajú už roky, do praxe sa však zatiaľ masovo nedostala. Prečo si GE myslí, že so svojim riešením uspeje? Nuž, mechaniky majú byť kompatibilné s doterajšími štandardmi CD, DVD a BD. Otázka však znie úplne inak. Potrebujeme opäť ďalší formát, keď sme pred nedávnom pochovali HD-DVD a Blu-ray boduje iba v segmente filmových vydavateľstiev? O narastajúcej kapacite internetových prípojok ani nehovoriac...