ZAČIATOČNÍKOM Zmazané neznamená zničené

Požičali ste niekomu digitálny fotoaparát s kartou, z ktorej ste museli mazať snímky, ktoré nemal nik uvidieť? Ak ste ich odstránili obyčajným zmazaním, ich obnova je otázkou niekoľkých sekúnd. Rovnaké je to so súbormi v počítačoch. To čo zmizne z dosahu

27. apr 2009 o 21:00 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 129 0 očí nemusí byť ešte stratené. Počítače nás tak trochu klamú. Keď ich požiadame o to aby súbor vymazali, najprv ho presunú do smetného koša, aby sme ho mohli obnoviť. Ak súbor odstránime aj z koša, na disku zostáva bez zmien. Iba v počítači zmizne ikona, ktorá nás k nemu vedie. Všetko je možné obnoviť až do momentu, kedy jeho miesto obsadí iný súbor. Nezáleží na tom, ako dávno ste súbor zmazali, ale ako intenzívne úložné médium používate. Zbavte sa ich natrvalo Jediným spôsobom ako sa zbaviť dát je prepísať ich inými. Žiaľ, v operačnom systéme Windows nie je žiadny nástroj, ktorý by sa o to dokázal postarať. Defragmentácia pevného disku je síce čiastočným riešením, avšak nie veľmi účinným. Nikdy neviete, ktoré časti disku prepíše a pri magnetickom zázname je potrebné uskutočniť prepis niekoľkokrát. Na svoje súkromie by ste mali myslieť nielen keď požičiavate niekomu USB kľúč alebo pamäťovú kartu, ale aj vtedy, ak sa rozhodnete predať svoj počítač. Viacero prieskumov ukázalo, že na počítačoch zakúpených v internetových aukciách bolo možné obnoviť z diskov informácie, ktoré nepatria na verejnosť. Ak sa takéto dáta objavia na internete, môže to byť nepríjemné. Ako na to? Pre bezpečné mazanie existuje viacero softvérov, ktoré ponúkajú riešenie pre všetky situácie. Microsoft na svojich stránkach odporúča bezplatný nástroj SDelete, ktorý je určený pre príkazový riadok. Súbory odstráni tak, že miesto nimi obsadené niekoľkokrát prepíše a následne uvoľní. Zaujímavosťou je, že myslí aj na miesto, ktoré súbory obsadzujú, avšak nevyužívajú. Dokáže prejsť celý disk, aby zničil všetky fragmenty. V prostredí systému Windows mu však chýba potrebný komfort. Ak treba mazať s eleganciou, pomocnú ruku ponúkne Freeraser. Vytvorí na pracovnej ploche nový koš, ktorý pracuje odlišne od toho štandardného. Všetky vložené súbory „zošrotuje“ tak, aby obnova možná nebola. Ak sú však súbory z USB kľúča či karty zmazané, takéto nástroje príliš nepomôžu. Pre úplné odstránenie obsahu siahnite po tituloch Disk Wipe či Hard Drive Eraser. Zrušia absolútne všetko. Buďte opatrní a myslite na to, že systémy Windows XP a Vista dokážu ukladať stav súborového systému, aby ho neskôr na povel obnovili. Pri takejto obnove sa môžu z archívu objaviť aj také súbory, ktoré ste neskôr bezpečne zmazali.