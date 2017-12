UbiSoft oživuje sériu Driver

28. apr 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Kedysi platilo, že Driver je na príbeh a jazdenie zamerané GTA a ostáva otázkou či to bude platiť aj po GTA 4. UbiSoft si totiž niekoľko mesiacov po získaní značky zaregistroval názov Driver: The Recruit. Nič oficiálne zatiaľ k tomuto kroku nepovedal a my môžeme očakávať predstavenie hry na tohtoročnej výstave E3. Sme zvedaví, ktorým smerom sa nový Driver vyberie a smutne spomíname na časy (prvého) Interstate a (prvého) Drivera.

