Našli starodávny harappský jazyk

Americkí vedci tvrdia, že našli jazyk harappskej kultúry. Teraz sa ho pokúsia pochopiť a rozlúštiť.

28. apr 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Vyzerá to ako obrázky rýb či amuletov. Americkí vedci však tvrdia, že to nie sú len kresby, ale skutočný jazyk. Znamenalo by to, že harappská kultúra, ktorá jestvovala približne medzi rokmi 3200 až 1700 pred naším letopočtom v oblasti na hraniciach dnešnej Indie a Pakistanu, používala písmo.

Spočiatku si odborníci neboli istí, či sa na nájdených artefaktoch nenachádzajú len nejaké mytologické symboly.

Podľa Science však vedci siahli po počítačovom programe, ktorý porovnával štruktúry symbolov so štruktúrami známych jazykov. Počítač dospel k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o staroveký jazyk.

Jazyk je znakom civilizácie. Písaný vyspelej. Vedci sa teraz pokúsia pochopiť gramatické pravidlá a syntax harappských zápiskov. Neskôr sa ho pokúsia rozlúštiť.

Ak sa im to podarí, možno pochopia fungovanie jednej z najtajomnejším dávnych kultúr.

Aj keď sa o Harappoch dnes vie relatívne málo, archeologické nálezy naznačujú, že stavali obrovské mestá pre desaťtisíce obyvateľov a používali kanalizáciu. Zvláštnosťou je, že na asi 70 náleziskách tejto kultúry sa nenašli žiadne chrámy.