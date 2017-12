Warner Bros. možno zachráni krachujúci Midway

27. apr 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Nečakanú pomocnú ruku mu však podala divízia interaktívnej zábavy Warner Bros. Mediálny gigant dal Midway-u ponuku na odkúpenie v hodnote 30 miliónov amerických dolárov, ktorú však ešte musia akcionári schváliť. Nie, že by mali príliš na výber. Už teraz sa totiž hovorí o Warner Bros. ako najhorúcejšom kandidátovi. Warner Bros. najviac zaujímajú značky ako Mortal Kombat a Stranglehold. Ďalej chcú stavať na úspechu casual série Touchmaster a keďže úspech zaznamenala aj bojovka Mortal Kombat vs. DC Universe, pokračovanie by nás nemalo minúť. Uvidíme, či sa Midway konečne podarí vyhrabať z totálneho dna alebo ide o posledný výkrik do tmy.

Zdroj:Joystiq