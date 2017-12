Predfinálna verzia Windows 7 bude už vo štvrtok. V obchodoch bude asi v júli

Microsoft je už len krok pred finálnou verziu nového operačného systému. "Release Candidate" verziu nového operačného systému Windows 7 ponúkne verejnosti už o pár dní. V júli by mal ísť do amerických obchodov. O dva mesiace do našich.

26. apr 2009 o 17:55 (reuters, tu)

Písmo: A - | A + 159 0 Operačný systém si budú môcť vývojári stiahnuť prostredníctvom siete MSDN a TechNet vo štvrtok 30. apríla. K dispozícii bude do 5. mája. Microsoft zatiaľ nezverejnil presný termín vydania oficiálnej verzie, podľa informácii Reuters by to však mohlo byť už v júli. To by Microsoftu umožnilo využiť zvýšené nákupy elektroniky v čase začiatku školského roka a pripraviť sa na obdobie Vianoc.

BRENT SCHMIDT/FLICKR.COM Slovenský Microsoft už skôr potvrdil, že vydanie slovenskej a českej verzie je závislé od vydania anglickej verzie a možno ho čakať s približne dvojmesačným oneskorením.