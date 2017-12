Kúpte si Orange Box (Half-Life 2 + epizódy + Portal + Team Fortress 2) za pár Euro

25. apr 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Venovať sa budeme práve Oranžovej krabici, ktorú zrejme väčšina hráčov už vlastní. Ak to tak náhodou nie je a niekde ste zapatrošili médiá s hrou (prípadne ste použili iný download server ako Steam), máme pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Orange Box za 10 €. Tým je povedané úplne všetko. Skutočne vás to nepresvedčilo? Half-Life 2, Half-Life: Episode One, Half-Life: Episode Two, Portal, Team Fortress 2. Teraz máte najlepšiu šancu zakúpiť si túto ultimátnu kolekciu za neskutočne nízku cenu. Akcia platí len tento víkend. Bežne ju totiž zoženiete trikrát drahšie.

Tentoraz musia aj tí najväčší „torrenťáci“ uznať, že niekedy je lepšie otvoriť peňaženku. Kvôli víkendovým akciám Steam máme radi. A prečo ho nenávidíme sme pri tejto akcii aj zabudli...

