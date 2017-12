Majstri sudoku

V Žiline sa konajú majstrovstvá sveta v Sudoku. Slovensko má v hre minimálne dvoch šampiónov, ktorí vedia s číslami v mriežkach robiť takmer zázraky.

25. apr 2009 o 0:00 Daniel Vražda a Mikuláš Jesenský

Sudokumánia, ktorej podľahli päťročné deti aj starci, má v týchto dňoch epicentrum v Žiline, kde sa od piatku konajú majstrovstvá sveta v sudoku. Slovensko má v hre minimálne dvoch šampiónov, ktorí vedia s číslami v mriežkach robiť takmer zázraky.

Marketingový úspech logického rébusu sudoku by sa dal zhrnúť do dvoch slov - geniálna jednoduchosť. Od svojho vzniku v 80. rokoch minulého storočia zaplavilo vpisovanie číslic do štvorčekov všetky kontinenty.

Človek nepotrebuje byť matematikom, nepotrebuje mať ani množstvo encyklopedických vedomostí, aby dospel k víťazstvu nad štvorcami a číslami. Šéf slovenských lúštiteľov hlavolamov Ján Farkaš tvrdí: „Stačí len pero, papier a sedliacky rozum. Len sa hrám, či mám desať, alebo 60 rokov."

Kocka budúcnosti - 4D sudoku

Majstrovstvá sveta sú pre Slovensko obrovskou reklamou. Práve na žilinskom šampionáte výrobcovia uvedú na trh svetovú novinku, ktorá pravdepodobne posunie sudoku o ďalší level. Slovensko tak môže stáť, tak ako niekedy The Times, za ďalším svetovým boomom sudoku. Na obaloch sa objaví aj logo žilinských majstrovstiev sveta.

Kocka s názvom 4D sudoku by mohla v úspešnosti poraziť aj fenomenálnu Rubikovu kocku, ktorej sa na svete predalo odhadom okolo 420 miliónov kusov a ako hovorí jej vynálezca Erno Rubik, dokázala zvrhnúť maďarský komunistický režim.

Šéf slovenských lúštiteľov Ján Farkaš predpovedá 4D kocke jej veľkú budúcnosť. „Predstavte si, že niekto dokázal spojiť dva najpopulárnejšie hlavolamy na svete, Rubikovu kocku a sudoku. To je bezkonkurenčné."

Kocka 4D sudoku pripomína Rubikovu kocku, len namiesto farieb má čísla od jedna po deväť a o jednu kocku viac. Dômyselný magnetický mechanizmus, ktorý nahradil rubikovský kĺbový, umožňuje otáčať každú z 27 jednotlivých kociek. Absolútne víťazstvo nad 4D sudoku dosiahnete až vtedy, keď aj na vnútorných stranách kociek budú v radoch aj v stĺpcoch usporiadané čísla od jedna do deväť a nebudú sa opakovať. „Je to tisícnásobne náročnejšie," dodáva Farkaš.

Bolo by dobre vedieť písať aj druhou rukou, išlo by to aj rýchlejšie. Pavel Jaselský, najrýchlejší riešiteľ sudoku na svete

Úlohy od bezdomovca

Sudoku má zatiaľ za sebou tri majstrovstvá sveta v Taliansku, Česku a v Indii. Na Slovensko sa dostal svetový šampionát vďaka úspechom približne tisícky tých, ktorí lúštia sudoku súťažne a kvalitnej diplomacii či lobizmu slovenských organizátorov.

Len pre porovnanie. Keby všetci Slováci, vrátane dojčiat, lúštili sudoku, bolo by to odhadom o 162 miliónov ľudí menej ako v Amerike, z ktorej pochádza aj jeden z majstrov sveta 27-ročný Thomas Snyder. O to výraznejšie svieti svetový rekord Slováka Pavla Jaselského, ktorý potreboval na vylúštenie rekordného sudoku o takmer dve minúty menej ako Snyder.

O majstrovstvách sveta na Slovensku rozhodol Svetový kongres v Brazílii. O usporiadanie bojovali tri krajiny. Okrem Slovenska ešte Čína a Chorvátsko. Ján Farkaš hovorí, že nám pomohli práve Číňania.

Keď ma nejaká úloha chytí, viem nad ňou stráviť aj hodinu, až kým ju vyriešim. Peter Hudák, bronzový medailista z MS v sudoku v Prahe, 2007

Na jednej z prechádzok po Riu požiadal čínskeho zástupcu v kongrese, či by nezalobovali za Slovensko. „Číňan súhlasil s podmienkou, že im pomôžeme vybaviť víza. Povedal som mu, že ak získa Slovensko majstrovstvá sveta, urobíme všetko preto, aby sme im pomohli. Potom sa pri predstavení projektov postavil a povedal, že Čína sa vzdáva v prospech Slovenska. Na to nebol pripravený nikto. Dosiahli sme druhý najlepší výsledok v histórii hlasovania," opisuje Farkaš.

Dva roky trvali Slovensku prípravy na svetový šampionát, ktorého sa zúčastňuje viac ako 160 lúštiteľov. Majstrovské úlohy pripravovalo pre súťažiacich sedem autorov z troch krajín.

„Všetky úlohy sú robené ručne, ani jedna na počítači. Je to nepísané pravidlo," hovorí šéf slovenských lúštiteľov.

Jednu z majstrovských úloh vytvoril aj bezdomovec Zdenek Rapant. Keď z azylového domu v Piešťanoch poslali Rapantove úlohy, odborníci zostali prekvapení. Ani na medzinárodných podujatiach sa doteraz nestretli s takými zaujímavými riešeniami, aké im bezdomovec ponúkol.

Najrýchlejší z rýchlych je Slovák

Pavel Jaselský z Vojtoviec, študent žilinskej vysokej školy, sa stal pred rokom najrýchlejším riešiteľom sudoku na svete. Na majstrovstvách Slovenska vyriešil úlohu za päť minút a dvadsaťpäť sekúnd a čaká na oficiálny zápis do Guinessovej knihy rekordov.

Jaselského rekord sa okamžite objavil na internete a ako jedno z hesiel ho uviedla aj známa Wikipédia. Aktuálny majster sveta Američan Thomas Snyder ťažko niesol informáciu o svetovom rekorde a poponáhľal sa ho spochybniť.

„Na svojom blogu písal, že on by takú úlohu vyriešil aj za dve minúty," hovorí Farkaš.

Slováci mali Jaselského rekordné sudoku so sebou aj na majstrovstvách sveta v Indii. Farkaš Snyderovi navrhol, aby si neformálne vyskúšal úlohu vyriešiť. „No problem," povedal Snyder, ale riešenie mu trvalo necelých osem minút.

„Palo Jaselský má šancu rekord obhájiť. Má výnimočný dar. V strese sa mu darí. V tomto je geniálny," hovorí o šanciach Slováka Ján Farkaš.

Slovenský rekordér sa na šampionát výnimočne nepripravuje. Hovorí, že má dosť práce v škole. Keď má čas, zavesí sa na internet a hrá ligu online. V priemere vylúšti približne päťdesiat sudoku za týždeň.

Osobný rekord dosiahol na internete. Približne 60 čísel doplnil do tabuľky sudoku za 45 sekúnd. „V priemere lúštim asi tak za minútu a pol až dve," dodal. Pri ľahších sudoku sa pozrie na štvorce a čísla a už ani nevníma, čo dopĺňa. V hlave má sedem až desať ťahov dopredu. „Bolo by dobre vedieť písať aj druhou rukou, išlo by to aj rýchlejšie," smeje sa.

Držiteľ svetového rekordu z Vojtoviec je pripravený bojovať o rekord aj v Žiline. Znovu si to rozdá s Američanom Snyderom, s vynikajúcimi Čechmi a Japoncami a pokúsi sa o nový rekord. Tvrdí, že každý rekord sa dá prekonať.

Einsteinova hádanka

Súťaživosť a adrenalínová atmosféra vyhovuje aj Petrovi Hudákovi, ďalšiemu reprezentantovi Slovenska v sudoku. Z doterajších troch ročníkov majstrovstiev Slovenska si odniesol tri tituly. Najvýraznejší úspech dosiahol v roku 2007 na majstrovstvách sveta v Prahe, odkiaľ si nenápadný 23-ročný študent matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach doviezol bronzovú medailu. Víťazov šampionátu dekoroval český prezident Václav Klaus, inak nadšený riešiteľ sudoku.

Peter je na prvý pohľad racionálny typ človeka. Možno je to aj tým, že počítať sa naučil oveľa skôr ako čítať. „Odmalička som si rád lámal hlavu, inklinoval som k matematickým a k logickým úlohám."

Ku koníčku ho priviedol otec. Nosil domov časopisy s hádankami a hlavolamami a spolu ich riešili. Pridal sa aj mladší brat Michal. Všetci traja Hudákovci v sprievode mamky teraz cestujú po turnajoch a súťažia. Lúšti celá rodina.

„Zaujala ma napríklad Einsteinova hádanka. Je to o piatich ľuďoch rôznych národností, ktorí bývajú v piatich domoch rôznych farieb, každý z nich chová iné zvieratko a má rád iný druh jedla. Na základe pomôcok bolo treba napríklad určiť, aké zvieratko chová Škót..."

Hádanku, ktorú údajne vymyslel nositeľ Nobelovej ceny Albert Einstein, dokážu vyriešiť len dve percentá populácie. Peter ju zvládol.

„Keď ma nejaká úloha chytí a zahĺbim sa do nej, viem nad ňou stráviť aj hodinu, až kým ju vyriešim." S akými ambíciami ide najlepší slovenský hráč sudoku na svetový šampionát? „Nepovedal by som, že som najlepší na Slovensku. Len ma zatiaľ nikto neporazil..."